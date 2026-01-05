Süper Kupa yarı finali öncesinde Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma ile beraber müsabakanın disiplin boyutu da futbol kamuoyunun gündeminde yer aldı. Ttek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final öncesinde “Süper Kupa’da kırmızı kart ligde geçerli mi?” sorusu taraftarlar ve kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. İşte sorunun cevabı ve detaylar...

Gaziantep’te oynanacak Süper Kupa yarı finali yaklaşırken, Galatasaray ile Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek mücadele öncesi bazı detaylar gündeme geldi. Dev karşılaşmaya saatler kala futbolseverler ''Süper Kupa'da kırmızı kart ligde geçerli mi?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

SÜPER KUPA’DA KIRMIZI KART LİGDE GEÇERLİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan Süper Kupa Müsabakası Statüsü’ne göre, Süper Kupa maçlarında görülen kırmızı kartlar yalnızca Süper Kupa karşılaşmasıyla sınırlı kalmıyor.

Hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında idari tedbirli sayılıyor ve cezası sona erene kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ya da Süper Kupa dahil olmak üzere hiçbir resmi müsabakada forma giyemiyor. Bu nedenle Süper Kupa’da alınan kırmızı kart cezaları lig maçlarında da geçerli oluyor. Sarı kartlar Süper Lig veya Türkiye Kupası’na taşınmıyor.

SÜPER KUPA TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Süper Kupa yeni format kapsamında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Yarı final ve final karşılaşmalarında rövanş uygulaması bulunmuyor. Yarı finalde rakibini mağlup eden takımlar doğrudan finale yükselirken, kaybeden ekip organizasyona veda ediyor.

SÜPER KUPA YARI FİNALİ HANGİ STATTA VE NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa yarı final mücadelesi, tarafsız saha olarak belirlenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek kritik karşılaşma, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da başlayacak. Galatasaray-Trabzonspor maçı futbolseverler tarafından ATV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

