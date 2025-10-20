Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldi

Star TV'nin Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda reyting düşüşüyle eleştirilirken, kadrodan ayrılan isimler final iddialarını güçlendirdi. Kanal ve yapım ekibinin açıklamaları takip edilirken Kral Kaybederse final mi, bitiyor mu konuları gündeme geldi.

Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolde olduğu Kral Kaybederse, ilk sezonunun başarısını ikinci sezonda yakalayamadı. Oyuncuların erken vedası, dizinin geleceği hakkında soru işaretlerine neden oldu.

KRAL KAYBEDERSE FİNAL Mİ YAPACAK?

Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda reytinglerde yaşanan düşüşle final mi iddialarını gündeme getirirken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlk sezonunda yüksek izlenme rakamları elde eden dizi, 9 Eylül 2025 Salı günü ikinci sezonuna başlamıştı. Yeni sezonda izleyici kaybı yaşadığı öne sürülen dizinin erken final yapacağı ihtimali gündeme taşındı. 

KRAL KAYBEDERSE DİZİDEN KİMLER AYRILDI?

Kral Kaybederse dizisinden Gökçe Bahadır, Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek ayrıldı. Bu isimler, sezon başında konuk oyuncu olarak katılmıştı. Kadroya katılan isimlerin ekran yolculuğunun daha uzun olması bekleniyordu. Ancak yaşanan ayrılıklar, erken veda olarak yorumlanırken dizinin final yapacağı iddialarını gündeme getirdi. Ayrılan isimlerin vedasının Kenan Baran'ın ve dizinin hikayesini nasıl şekillendireceği merak ediliyor. 

KRAL KAYBEDERSE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dizi, Salı akşamları 20.00'de Star TV'de yayınlanıyor.

