Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi sezon finali yaparak izleyiciye veda etti. Dizinin 3. sezonunda heyecan dolu sahneler yer aldı. Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin diziye geri dönüşü seyirciyi hikayenin içine sürüklerken, "Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?" soruları araştırılmaya başlandı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Behzat Ç. karakteri, 3. sezonuyla seyircilerin karşısına çıktı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin toplam 8 bölümden oluşan 3. sezonunda nefesler kesildi. Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin geri dönüşüyle izleyiciler ekranlara kilitlendi. Dizi, 26 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanan 8. bölümüyle sezon finali yaptı. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? - 1. Resim

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 4. SEZON NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezonunda Demirdelen ailesinin çöküşünün ardından sağlanan geçici huzur, yeni bir cinayetle bozuldu.

Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleştiği anlar, seyircileri hikayenin içine sürükledi. Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin yeniden sahneye çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 4. sezon tarihi araştırılmaya başlandı.

İzleyiciler, dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ederken, HBO Max platformunda yayınlanan yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Alınan kulis bilgilerine göre, dizinin 4. sezonunun 2027 yılının ilk çeyreğinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? - 2. Resim

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Behzat Ç.'yi yeniden canlandıran Beşikçioğlu, karakterin sert mizacını ve iç çatışmalarını güçlü bir şekilde izleyicilere yansıtıyor.

Dizide ayrıca İnanç Konukçu, Ayça Eren, Canan Ergüder, Nejat İşler, Berkan Şal ve Gürkan Uygun gibi isimler rol alıyor.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 4. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

6 Şubat’tan sonra en riskli bölgelerden biri! Naci Görür, depremin ardından bir kez daha uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi - HaberlerOkullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimiMeteoroloji saat vererek uyardı! Kar, yağmur, fırtına… Hepsi birden geliyor - HaberlerMeteoroloji saat vererek uyardı! Kar, yağmur, fırtına… Hepsi birden geliyorMilan-Fiorentina maçı nerede izlenir, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı! - HaberlerMilan-Fiorentina maçı nerede izlenir, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı!Kod Adı Kırlangıç ne zaman, saat kaçta başlıyor? Her pazar ekranda! - HaberlerKod Adı Kırlangıç ne zaman, saat kaçta başlıyor? Her pazar ekranda!Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? - HaberlerEcogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Serikspor ile karşılaşacak - HaberlerAmedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Serikspor ile karşılaşacak
Sonraki Haber Yükleniyor...