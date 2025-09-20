Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Türk televizyon tarihine damga vuran Behzat Ç. karakteri, yeni sezon bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin geri dönüşüyle seyircileri ekranlara kilitleyen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde 3. sezon 8. bölümün yayın tarihi araştırılıyor.

Yayınlandığı ilk günden bu yana internet platformlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan yapımda, aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini de icra eden Erdal Beşikçioğlu başroldeki performansıyla öne çıkıyor.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 3. SEZON 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 3. sezonunda Demirdelen ailesinin çöküşünün ardından sağlanan geçici huzur, yeni bir cinayetle bozuluyor. Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleştiği anlar, izleyicileri hikayenin içine sürüklüyor.

Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin yeniden sahneye çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümü için geri sayım başladı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 8. bölümü, 26 Eylül 2025 Cuma günü HBO Max platformunda yayınlanacak.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Behzat Ç.'yi yeniden canlandıran Beşikçioğlu, karakterin sert mizacını ve iç çatışmalarını güçlü bir şekilde izleyicilere yansıtıyor.

Dizide ayrıca

İnanç Konukçu

Ayça Eren

Canan Ergüder

Berkan Şal

Gürkan Uygun

gibi isimler rol alıyor.