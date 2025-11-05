5 Kasım baraj doluluk oranı paylaşıldı! İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı..

Bu sene İzmir ve Bursa'daki bazı barajlarda doluluk oranlarının sıfıra düşmesi, bu kentlerde su kesintilerinin uygulamasına neden oldu. Uzmanlar ise benzer bir riskin yaşanmaması için İstanbulluları suyu tasarrufu kullanmaları yönünde uyarıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), güncel baraj doluluk oralarını açıkladı. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve su tüketimi sebebiyle yüzde 23 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi, kasım ayı itibarıyla yeniden mercek altına alındı. İşte, İSKİ verilerine göre 5 Kasım 2025 tarihli baraj doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 KASIM 2025

Düne kıyasla düşüş kaydedilen su seviyesi, kritik seviyelerdedir.Geçen senelerde ise aynı tarihte baraj doluluk oranları şu şekilde kaydedildi;

4 Kasım 2025: %22,36

4 Kasım 2024: %30,93

4 Kasım 2023: %17,5

4 Kasım 2022: %39,73

4 Kasım 2021: %44,94

4 Kasım 2020: %29,23

4 Kasım 2019: %41,64

4 Kasım 2018: %49,56

4 Kasım 2017: %56,36

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR 5 KASIM?

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası 5 Kasım Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranları netleşti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere bakıldığında, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 22,24 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı: %18,08

Darlık Barajı: %33,64

Elmalı Barajı: %52,55

Terkos Barajı: %25,05

Alibey Barajı: %11,12

Büyükçekmece Barajı: %25,88

Sazlıdere Barajı: %23,2

Istrancalar Barajı: %19,42

Kazandere Barajı: %1,76

Pabuçdere Barajı: %4,8