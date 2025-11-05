Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diplomasi üssü Türkiye oldu! 44 ülkeden Başkonsolos Ankara’da

Dışişleri Bakanlığı, 44 ülkedeki 99 başkonsolosu Ankara’da bir araya getiren “Başkonsoloslar Konferansı”na ev sahipliği yapıyor. “Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız” temasıyla düzenlenen etkinlikte, vize politikalarından kamu diplomasisine, göç yönetiminden İslam karşıtlığıyla mücadeleye kadar kritik başlıklar masaya yatırılacak.

Türkiye, küresel diplomaside vites yükseltiyor. Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki temsil ağını daha da güçlendirecek “Başkonsoloslar Konferansı”nı 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenleyecek.

Etkinlik, “Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız” temasıyla Türkiye’nin diplomatik vizyonunu öne çıkaracak.

TÜRKİYE DİPLOMASİ KÖPRÜSÜ

Bu yıl ilk kez toplanacak konferans, Türkiye’nin 44 ülkedeki 99 başkonsolosluğunu aynı çatı altında buluşturacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım’da yapacağı konuşmayla konferansın resmi açılışını gerçekleştirecek. Etkinliğe, diğer bakanlıklar ve kurumların üst düzey temsilcileri de katılarak başkonsoloslarla istişarelerde bulunacak.

KÜRESEL ETKİ, GÜÇLÜ DİPLOMASİ

Oturumlarda, vize ve göç politikalarından kamu diplomasisine, yurt dışı tanıtım faaliyetlerinden İslam karşıtlığıyla mücadeleye kadar pek çok başlık ele alınacak. Türkiye, başkonsolosluk hizmet kalitesini yükseltmeyi, yurt dışında yaşayan 7,8 milyon Türk vatandaşına verilen hizmetleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye, dünyada en fazla başkonsolosluğu bulunan ilk üç ülke arasında yer alıyor. Avrupa’da 52, Asya’da 29, Amerika’da 10, Afrika’da 6 ve Okyanusya’da 2 başkonsoloslukla küresel ölçekte diplomasi köprüsü kuruyor.

