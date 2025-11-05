Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Fidan: Türkiye, AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmeli

Bakan Fidan: Türkiye, AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Fidan: Türkiye, AB&#039;nin savunma girişimlerine dahil edilmeli
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmeli." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmeli" dedi.

Bakan Fidan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, "İnsani yardımların içeriye (Gazze'ye) girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da nasıl daha etkin hale getirebileceğimiz konusunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Fidan, "Bulunduğumuz yerden bakıldığında Avrupa da yeni bir stratejik denklemin eşiğine girmiş durumda. Bu konjonktürde AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünüyoruz. AB ve Türkiye’nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz." dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, "Finlandiya en başından beri Türkiye'nin gelecekteki Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olumlu olarak yaklaştı." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
