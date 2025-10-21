Hakan Fidan’dan peş peşe temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için gittiği Lüksemburg’da, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla buluşmasının ardından Romanyalı mevkidaşı Oana Toiu ile AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos’la bir araya geldi.