Hakan Fidan’dan peş peşe temaslar
Bakan Fidan, Lüksemburg’daki AB Bakanlar Konseyi temasları kapsamında Fransa, Romanya ve AB Komisyonu yetkilileriyle bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için gittiği Lüksemburg’da, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla buluşmasının ardından Romanyalı mevkidaşı Oana Toiu ile AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos’la bir araya geldi.
