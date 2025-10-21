Luxera Topkapı’da ön talep toplanıyor

Luxera GYO, Luxera Topkapı’da ön talep toplama dönemini başlattı. Proje, 53,5 metrekarelik 1+1, 80 ve 105 metrekarelik 2+1 dairelerden oluşuyor.

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, İstanbul’da son yıllarda merkezi semtlere olan ilginin belirgin şekilde arttığını dile getirerek, “Kentte ulaşımın her geçen gün daha karmaşık hâle gelmesi, iş merkezlerinin ve sosyal hayat alanlarının büyük ölçüde merkez ilçelerde toplanması bu ilgiyi artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor” dedi.