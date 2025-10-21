Fahiş fiyata 2 milyar liradan fazla ceza!

Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozabilecek uygulamalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimlerde 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürün incelenerek 2 milyar 99 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri, denetimlerde ilk sırada yer aldı.