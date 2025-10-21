Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fahiş fiyata 2 milyar liradan fazla ceza!

Fahiş fiyata 2 milyar liradan fazla ceza!

Fahiş fiyata 2 milyar liradan fazla ceza!
Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarını korumak ve arz-talep dengesini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü. 1 Ocak-30 Eylül arasında 426 bin 474 firma ve 26 bin 865 bin 521 ürün denetlenerek 2,1 milyar lira idari para cezası uygulandı; otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri en çok cezalandırılan alanlar oldu.

Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozabilecek uygulamalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimlerde 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürün incelenerek 2 milyar 99 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri, denetimlerde ilk sırada yer aldı.

