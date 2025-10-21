4 kişiden birinde osteoporoz var! Kemik karnemiz zayıf

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun ölümle sonuçlanabilecek bir hastalık olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, “Kalça kırıkları, osteoporozun en önemli komplikasyonudur ve kalça kırığı olanlarda kırık sonrası iki yıl içinde her 5-7 hastadan biri hayatını kaybetmektedir” uyarısında bulundu.

Türkiye’de 2010 yılında gerçekleştirilen FRAKTÜRK çalışmasına göre, 50 yaş ve üzeri bireylerin yaklaşık yüzde 50’sinde osteopeni, yaklaşık yüzde 25’inde ise osteoporoz tespit edildi. Dr. Kılıçlı, “65 yaş üzeri kadınlar ve 70 yaş üzeri erkekler (risk faktörlerinden bağımsız olarak) taranmalıdır” dedi.