Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > 4 kişiden birinde osteoporoz var! Kemik karnemiz zayıf

4 kişiden birinde osteoporoz var! Kemik karnemiz zayıf

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4 kişiden birinde osteoporoz var! Kemik karnemiz zayıf
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Kalça Kırığı, Ölüm, Hastalık, Sağlık, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun ölümle sonuçlanabilecek bir hastalık olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, “Kalça kırıkları, osteoporozun en önemli komplikasyonudur ve kalça kırığı olanlarda kırık sonrası iki yıl içinde her 5-7 hastadan biri hayatını kaybetmektedir” uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun ölümle sonuçlanabilecek bir hastalık olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, “Kalça kırıkları, osteoporozun en önemli komplikasyonudur ve kalça kırığı olanlarda kırık sonrası iki yıl içinde her 5-7 hastadan biri hayatını kaybetmektedir” uyarısında bulundu.

Türkiye’de 2010 yılında gerçekleştirilen FRAKTÜRK çalışmasına göre, 50 yaş ve üzeri bireylerin yaklaşık yüzde 50’sinde osteopeni, yaklaşık yüzde 25’inde ise osteoporoz tespit edildi. Dr. Kılıçlı, “65 yaş üzeri kadınlar ve 70 yaş üzeri erkekler (risk faktörlerinden bağımsız olarak) taranmalıdır” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da maaşlar ödendi, UEFA’ya borçsuzluk kâğıdı iletildiAltın bir anda tepetaklak olabilir! Ekonomist Muhammet Bayram '2008' kabusunu hatırlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağlıkta sanal doktor çağı: Sesi dinliyor, yüzü okuyor ve hastalığı buluyor - SağlıkSağlıkta sanal doktor çağı: Dakikalar içinde teşhis koyuyorKarın ağrısı şikayetiyle gitmişti, midesinden öyle şeyler çıktı ki... Doktorlar bile şaşkına döndü - SağlıkKarın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesi nalburu aratmadıKas ağrısından şikayetçiydi, saatler içinde hayatını kaybetti! - SağlıkKas ağrısından şikayetçiydi, saatler içinde hayatını kaybettiSağlığınızı buna borçlu olabilirsiniz: İç çekmek akciğerlerinizi iyileştiriyor - SağlıkSağlığınızı buna borçlu olabilirsiniz: İç çekmek akciğerlerinizi iyileştiriyorSakarya'da meme kanserine karşı gaza bastılar! - SağlıkMeme kanserine karşı pembe balonlarla gaza bastılar!Hastalık riskini yüzde 44 azaltıyorlar: İşte kalbe en iyi gelen besinler - SağlıkBu gıdalar kalp dostu: Kriz riskini yüzde 44 azaltıyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...