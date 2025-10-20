Sağlıkta sanal doktor çağı: Sesi dinliyor, yüzü okuyor ve hastalığı buluyor

Son yıllarda yapay zekâ teknolojileri, sağlık başta olmak üzere pek çok sektörde büyük dönüşümlere yol açtı. Artık yalnızca verileri analiz eden değil insan davranışlarını, ses tonunu, ruh halini ve fizyolojik değişimleri de anlayabilen sistemler geliştiriliyor. Bu gelişmeler, sağlık alanında erken teşhis ve hasta yoğunluğunu azaltma noktasında umut verici bir dönemin kapılarını aralıyor.

Bu yenilikçi çalışmalardan birini ise yazılımcı Fesih Sönmez tarafından geliştirildi. Kısa bir sürede hayata geçirdiği yapay zekâ destekli teşhis sistemiyle Sönmez, sağlık sektörüne önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

YOĞUNLUK, ERKEN TEŞHİSİ GECİKTİRİYOR

Hastanelerde yaşanan yoğunlukları gözlemleyen Sönmez, bu fikrin aklına bu süreçte geldiğini belirtti. Özellikle acil servislerde ve polikliniklerde yaşanan yoğunlukların, hastalıkların erken teşhisini geciktirdiğini fark eden Sönmez, yapay zekâ ile bu süreci hızlandırmayı hedefledi.

DÖRT FARKLI YAPAY ZEKA MODELİNİ AYNI ANDA KULLANIYOR

Sönmez'in geliştirdiği sistem, dört farklı yapay zekâ modelini aynı anda kullanıyor. İlk aşamada görüntü modeli devreye giriyor. Kamera karşısına geçen kişinin ruh halini, yaşını ve genel durumunu analiz eden sistem, bu verileri ikinci aşamaya aktarıyor. Ardından ses modeli, kullanıcının ses tonunu, nefes alıp verişini, öksürük veya ses kısıklığı gibi semptomları tespit ediyor. Üçüncü aşamada konuşma modeli, kullanıcının cümlelerini analiz ederek sağlıkla ilgili kelimeleri ve muhtemel hastalık belirtilerini ayıklıyor. Bu veriler, arka planda eğitilmiş diğer modellere gönderilerek işleniyor. Son aşamada sistem, elde ettiği tüm bilgileri birleştirerek hastalık ihtimallerini kullanıcıya belli bir oranda sunuyor.

Fesih Sönmez, yakın zamanda bu teknolojilerin cep telefonlarına da entegre edilerek herkesin kolayca erişebileceği söyleyerek, "Yapay zeka, artık sadece bir yardımcı değil, sağlıkta erken teşhisin en güçlü destekçisi olacak" dedi.

"ÖN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ"

Fesih Sönmez, yapay zeka kullanarak böyle bir model geliştirdiğini söyleyerek,