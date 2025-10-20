Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti, midesinden öyle şeyler çıktı ki... Doktorlar bile şaşkına döndü
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Hindistan’da şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir adamın yemek borusu, mide ve bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşkına çevirdi. Üç saatlik bir operasyonla sağlığına kavuşan hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Akıllara durgunluk veren olay Hindistan’da yaşandı. 9 Ekim’de şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan erkek bir hasta, günlerdir yemek yiyemediğini ve hatta su bile içemediğini söyledi.
KOL SAATİ, CIVATA, METAL OBJELER...
Mirror'ın haberine göre, çok sayıda BT ve röntgen testi yapılan adamın adamın yemek borusunda bir kol saati, bağırsaklarında ise metal parçaları, cıvata ve somunlar olduğu tespit edildi.
Adamın organlarında yerleşen malzemeler nalbur dükkanını aratmazken, objeler yaklaşık üç saatlik bir operasyonla alındı. Olay doktorları bile hayrete düşürürken, 34 yaşındaki hastanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı