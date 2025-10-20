Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç bilgileri netleşti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşıyaka Anadolu Efes maçı yayın bilgileri araştırılıyor.
İzmir'de Karşıyaka ve Anadolu Efes takımları, ligin dördüncü haftasında kozlarını paylaşırken, yeşil-kırmızılı ekibin EuroLeague'den dönen rakibine karşı ev sahibi avantajını kullanması bekleniyor. Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda belli oldu.
KARŞIYAKA ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşıyaka - Anadolu Efes basketbol maçı, beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak. Süper Lig'in önemli karşılaşmalarını düzenli olarak ekranlara taşıyor ve maç şifreli olarak izlenebilecek.
ANADOLUEFES MAÇI NEREDE İZLENİR?
Anadolu Efes - Karşıyaka maçı, beIN Sports 5 kanalında ve beIN Connect platformunda izlenebilir. Kanal, Digiturk 81, Kablo TV 236, Tivibu 92, Turkcell TV+ 80 ve Vodafone TV 78 numaralı kanallarda yer alıyor. Türksat 4A uydusu (12.119 V, 27500 3/4) ile şifreli yayınlanıyor.
KARŞIYAKA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karşıyaka - Anadolu Efes maçı, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Maç, ligin dördüncü haftasında oynanacak.
Karşıyaka 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken EuroLeague'de çift maç haftasından çıkan Anadolu Efes ligde 3'te 3 yaptı.