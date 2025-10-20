Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç bilgileri netleşti

Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç bilgileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç bilgileri netleşti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşıyaka Anadolu Efes maçı yayın bilgileri araştırılıyor.

İzmir'de Karşıyaka ve Anadolu Efes takımları, ligin dördüncü haftasında kozlarını paylaşırken, yeşil-kırmızılı ekibin EuroLeague'den dönen rakibine karşı ev sahibi avantajını kullanması bekleniyor. Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda belli oldu. 

KARŞIYAKA ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Anadolu Efes basketbol maçı, beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak. Süper Lig'in önemli karşılaşmalarını düzenli olarak ekranlara taşıyor ve maç şifreli olarak izlenebilecek.

Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç bilgileri netleşti - 1. Resim

ANADOLUEFES MAÇI NEREDE İZLENİR?

Anadolu Efes - Karşıyaka maçı, beIN Sports 5 kanalında ve beIN Connect platformunda izlenebilir. Kanal, Digiturk 81, Kablo TV 236, Tivibu 92, Turkcell TV+ 80 ve Vodafone TV 78 numaralı kanallarda yer alıyor. Türksat 4A uydusu (12.119 V, 27500 3/4) ile şifreli yayınlanıyor. 

Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç bilgileri netleşti - 2. Resim

KARŞIYAKA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka - Anadolu Efes maçı, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Maç, ligin dördüncü haftasında oynanacak. 

Karşıyaka 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken EuroLeague'de çift maç haftasından çıkan Anadolu Efes ligde 3'te 3 yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AB raporu Yunanistan’ı çıldırtı! KKTC bayrağını gösterdilerMeksika'da geleneksel 'Ölüler Günü' kutlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın'da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak? - HaberlerMeteoroloji uyardı! İzmir ve Aydın'da yağmur yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak?Duolingo ve Udemy çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? - HaberlerDuolingo ve Udemy çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek? - HaberlerEpic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek?Amazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor! - HaberlerAmazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor!Clash Royale neden açılmıyor, çöktü mü? Son dakika erişim sorunu! - HaberlerClash Royale neden açılmıyor, çöktü mü? Son dakika erişim sorunu!Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 20 Ekim Snapchat açılmıyor sorunu - HaberlerSnapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 20 Ekim Snapchat açılmıyor sorunu
Sonraki Haber Yükleniyor...