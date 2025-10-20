Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç bilgileri netleşti

İzmir'de Karşıyaka ve Anadolu Efes takımları, ligin dördüncü haftasında kozlarını paylaşırken, yeşil-kırmızılı ekibin EuroLeague'den dönen rakibine karşı ev sahibi avantajını kullanması bekleniyor. Karşıyaka Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda belli oldu.

KARŞIYAKA ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Anadolu Efes basketbol maçı, beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak. Süper Lig'in önemli karşılaşmalarını düzenli olarak ekranlara taşıyor ve maç şifreli olarak izlenebilecek.

ANADOLUEFES MAÇI NEREDE İZLENİR?

Anadolu Efes - Karşıyaka maçı, beIN Sports 5 kanalında ve beIN Connect platformunda izlenebilir. Kanal, Digiturk 81, Kablo TV 236, Tivibu 92, Turkcell TV+ 80 ve Vodafone TV 78 numaralı kanallarda yer alıyor. Türksat 4A uydusu (12.119 V, 27500 3/4) ile şifreli yayınlanıyor.

KARŞIYAKA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka - Anadolu Efes maçı, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Maç, ligin dördüncü haftasında oynanacak.

Karşıyaka 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken EuroLeague'de çift maç haftasından çıkan Anadolu Efes ligde 3'te 3 yaptı.