Meksika'da binlerce kişi tarafından kutlandı! 'Ölüler Günü' renkli görüntülere sahne oldu

Meksika'nın başkenti Meksiko City’de geleneksel Ölüler Günü yürüyüşü düzenlendi. 2000’li yılların başında başlayan kısa sürede dünya çapında yayılan bir etkinlik olan Ölüler Günü yürüyüşü, 50’den fazla ülkede gerçekleştiriliyor. Bazı katılımcılar, özel makyajlarla ve dikkat çeken kostümlerle etkinlik boyunca yürüdü. Görenleri hem şaşırtan hem de etkileyen yürüyüş, izleyicilerin cep telefonlarına yansıdı.

ÖLÜLER GÜNÜ NEDİR?

İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan geleneksel bir festivaldir. 1-2 Kasım tarihlerinde kutlanan anma günü, bazı yerlerde 31 Ekim ve 6 Kasım'da da kutlanır. Başlangıcının Azteklere dayandığı bilinen Ölüler Günü inanışlarına göre; gerçek ölüm, ölenler unutulduğunda gerçekleşir.

Festivalde ölenlerin unutulmaması ve anılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası biblolar, ölenlerin sevdiği kokuların, süslemelerin bulunduğu sunaklar yapılıyor.

Meksika'nın başkenti Meksiko City’de yüzlerce kişi, şehrin tarihi merkezinde düzenlenen geleneksel Ölüler Günü yürüyüşüne katıldı. Katılımcılar zombi ve diğer korku filmi karakteri kostümleriyle kortej oluşturarak şehir sokaklarında yürüdü.

Jose Guadalupe Posada'nın sembolleşen La Calavera Catrina'sı

Ölüler Günü, yürüyüşü, 2000’li yılların başında başlayıp kısa sürede dünya çapında yayılan bir etkinlik niteliği taşıyor; bugün 50’den fazla ülkede benzer etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca Ölüler Günü, 2008'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.