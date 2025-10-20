Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızıldeniz'de tanker saldırısı! 'İstanbul' detayı ortaya çıktı

Kızıldeniz’de tanker saldırısı! 'İstanbul' detayı ortaya çıktı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kızıldeniz’de tanker saldırısı! &#039;İstanbul&#039; detayı ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Aden Körfezi açıklarında Kamerun bayraklı LPG tankeri MV Falcon’da büyük bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre gemi, muhtemelen bir mermiyle vurulduktan sonra alev aldı. İran Petrol Bakanlığı’ndan bir kaynak, tankerin İran’a ait olmadığını belirtirken, geminin bu yılın ocak ayında İstanbul’da yapılan denetimlerde gözaltına alındığı tespit edildi.

İran Petrol Bakanlığı’ndan bir kaynak, Aden Körfezi’nde alev alan petrol tankerinin İran’a ait olmadığını açıkladı. 

Mehr Haber Ajansı’na konuşan kaynak, “Gemi, İran Petrol Bakanlığı ya da İran Ulusal Tanker Şirketi’ne bağlı değil” dedi.

KAMERUN BAYRAKLI TANKER ADEN KÖRFEZİ'NDE VURULDU

18 Ekim’de Yemen açıklarında Kamerun bayraklı LPG tankeri MV Falcon’da büyük bir yangın çıktı. İlk bilgilere göre gemi, muhtemelen bir mermiyle vurulduktan sonra alev aldı. Mürettebat gemiyi terk etti, bir denizci kayboldu, birinin ise halen gemide olduğu düşünülüyor.

Kızıldeniz’de tanker saldırısı! İstanbul detayı ortaya çıktı - 1. Resim

PATLAMANIN NEDENİ BELİRSİZ

İngiliz ve Avrupa Birliği yetkilileri, patlamanın nedenine ilişkin farklı değerlendirmeler yaptı. İngiliz tarafı “dış saldırı” olasılığına işaret ederken, AB kaynakları “kazaya benzediğini” söyledi.

Yetkililer, LPG yüklü geminin patlama riski taşıdığını ve bölgedeki diğer gemilere dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

UKMTO VE AMBREY'DEN UYARI

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ajansı, Aden’in 116 deniz mili doğusunda bir gemiye mermi isabet ettiğine dair rapor aldığını duyurdu. Ajans, bölgedeki gemilerin şüpheli faaliyetleri bildirmesi çağrısında bulundu.

İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey'e göre, Aden Körfezi kıyılarında bilinmeyen bir kaynaktan fırlatılan mermi nedeniyle meydana geld.

DAHA ÖNCE İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geminin Hindistan’a ait olduğu ve Kamerun bayrağı taşıdığı tespit edildi. Tanker, bu yılın ocak ayında İstanbul’da yapılan denetimlerde 13 eksiklik nedeniyle gözaltına alınmış, ancak herhangi bir kara listeye alınmamıştı.

HUSİ BAĞLANTISI REDDEDİLDİ

Ambrey, tankerin Husi milislerinin hedef profiliyle bağlantılı olmadığını öne sürdüi

Geminin Umman’ın Sohar Limanı’ndan Cibuti’ye sefer yaptığı öğrenildi.

Husiler. 2023’ten bu yana Kızıldeniz’de İsrail’le bağlantılı olduğunu düşündükleri gemilere saldırılar düzenliyor. 

Kaynak: Dış Haberler

