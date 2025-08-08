Kızıldeniz’de tehlikeli plan! Husiler, El-Şebab ile ortak operasyona giriyor

Yemen Yürütme Konseyi Üyesi Aidarus ez-Zubaidi, Husiler ile El-Şebab ve El-Kaide örgütleri arasında operasyonel ve lojistik iş birliğinin genişlediğini duyurdu.

Zubaidi, Aden’de Somali’nin Yemen Büyükelçisi Abdulhakim Muhammed ile yaptığı görüşmede, istihbarat verilerinin bu üç örgüt arasında artan koordinasyonu ortaya koyduğunu iletti.

'BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN CİDDİ TEHDİT'

Ez-Zubaidi, “Bugün tanık olduğumuz şey, Husi milisleri ile bölgedeki şiddet ve aşırılık örgütleri arasında artan iş birliğidir. Bu ittifak, karşı koyulmazsa bölgesel ve uluslararası güvenliğe, özellikle de uluslararası deniz ticaretine gerçek bir tehdit haline gelecektir” dedi.

Lider, bölge ülkeleri arasında güvenlik ve istihbarat alanında acilen daha güçlü iş birliği gerektiğini vurguladı.

KIZILDENİZ VE ADEN KÖRFEZİ HEDEFTE

Yemenli yetkiliye göre, Husiler, El-Şebab ve El-Kaide’nin ana hedeflerinden biri Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu’ndaki deniz taşımacılığı güvenliğini sarsmak. Ez-Zubaidi, bu tehdidin kaçakçılık, korsanlık ve silah transferleriyle daha da arttığını ifade etti.

HUSİLER AFRİKA'DA ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR

İsrail merkezli Ynet’in haberine göre, kuzeybatı Yemen’i kontrol eden Husiler, Afrika’yı etkilerini yaymak için bir üs olarak kullanıyor.

Eritre, Cibuti ve Etiyopya’da terör hücreleri kurduğu öne sürülen Husiler, Somali’deki El-Şebab ile bağlantılarını güçlendiriyor.

EL-ŞEBAB VE EL-KAİDE'NİN BÖLGESEL AĞI

2004’te kurulan Somali merkezli El-Şebab’ın yaklaşık 10 bin savaşçısı var.

Örgüt, 2012’de El-Kaide’ye bağlılık yemini etmişti. Faaliyetleri Somali’nin yanı sıra Doğu Afrika’nın diğer ülkelerine de yayılmış durumda.

YEMEN-SOMALİ GÜVENLİK KOORDİNASYONU ÇAĞRISI

Ez-Zubaidi, stratejik deniz yollarının güvence altına alınması, yasa dışı göç, kaçakçılık ve aşırıcı örgütlerin faaliyetleriyle mücadele için Yemen ile Somali arasında güvenlik koordinasyonunun artırılması çağrısında bulundu.

Abyan kıyılarında yasa dışı göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu yaşanan can kayıplarına da değinen Zubaidi, “Bu trajediler, mültecilerin acılarını azaltacak ve istismarı önleyecek acil ve sürdürülebilir çözümler gerektiriyor” dedi.