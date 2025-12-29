70'lerin efsanesi Sakar Şakir, Türk sinemasının efsanevi komedi örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yeniden ekranlara gelmesi ile beraber gündeme yerleşen ''Sakar Şakir filmi nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?'' soruları ise merakla araştırılmaya başlandı. İşte Sakar Şakir filminin çekim yeri, zamanı ve oyuncu kadrosu...

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği Sakar Şakir günümzüde de hala aynı heyecan ve merakla izlenmeye devam ediyor. Senaryosunu Natuk Baytan ve Suavi Sualp'in kaleme aldığı Sakar Şakir'in yapımcılığını Yahya Kılıç üstlenirken, filmin müziklerini Zafer Dilek besrtelemiş, görüntü yönetmenliğini ise Rafet Şiriner yapmıştır. Peki, Sakar Şakir filmi nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filmi İstanbul’un çeşitli sokak ve mekanlarında çekildi. Film, dönemin şehir yaşantısını ve İstanbul’un kültürünü ekrana taşırken, Şakir’in sakarlıklarıyla başına gelen olayları beyaz perdeye taşıyor.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ, HANGİ YILDA?

Film 1977 yılında sinema izleyicisiyle buluştu. Kasım 1977’de vizyona giren yapım, 35 mm renkli film formatında çekildi.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünde Kemal Sunal’ın yer aldığı filmde, dönemin ünlü oyuncuları da kadroda yer aldı. Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel, Macit Flordun, Necdet Yakın, Atilla Ergün, Kamer Sadık ve İhsan Yüce Kemal Sunal'a eşlik etti.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sakar Şakir sakarlığıyla tanınan Şakir’in İstanbul’daki maceralarını konu alıyor. Amcasından kalan mirası almak üzere İstanbul’a gelen Şakir, mirası kendi üzerine geçirmek isteyen bir akrabasının planlarıyla karşılaşıyor. Bu süreçte Şakir’in sakarlıkları, başına gelen tehlikelerden kurtulmasını sağlarken, şehirde çeşitli kovalamacalar ve komik olaylar zinciri başlıyor.

