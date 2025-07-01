Süt Kardeşler ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Kemal Sunal ve Şener Şen’in başrollerinde yer aldığı film tekrar gündemde
Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından biri olan Süt Kardeşler yıllar geçse de hala aynı ilgiyle izleniyor. Her yayınlandığında izleyiciyi ekran başına kilitleyen film, yeniden gündeme gelirken yapım yılı, çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve konusuyla da araştırılıyor. Süt Kardeşler ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, nerede çekildi soruları gündemde yer bulmuş durumda.
Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden olan Süt Kardeşler bu akşam yeniden izleyiciyle buluştu. Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini üstlendiği film, mizahi dili ve güçlü karakterleriyle o yıllardan bugüne büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Peki, Süt Kardeşler ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
SÜT KARDEŞLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinden biri olan Süt Kardeşler 1976 yılında çekilerek beyazperdede yerini aldı.
1970’li yıllarda art arda gelen komedi filmleri arasında özel bir yeri olan Süt Kardeşler bu akşam tekrar ekranlara geliyor.
SÜT KARDEŞLER FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal – Şaban
Şener Şen – Hüsamettin
Halit Akçatepe – Ramazan
Adile Naşit – Melek Hanım
Hale Soygazi – Bihter
Ayşen Gruda – Emine
Ergin Orbey – Bayram
Jale Altuğ – Afife
Yasemin Esmergül – Yasemin
Ali Şen – Kerami Bey Amca
Türker Tekin – Kahya
Dinçer Çekmez – Çavuş
Feridun Çölgeçen – Sarraf Efendi
SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?
Süt Kardeşler filmi İstanbul Yeşilköy’deki Simenoğlu Köşkü'nde çekildi. Filmdeki bazı sahneler ise Sarıyer Yeniköy’deki Said Halim Paşa Yalısı’nda çekilerek beyaz perdeyle buluştu.
SÜT KARDEŞLER FİLMİ UYARLAMA MI?
Senaryosu Sadık Şendil tarafından kaleme alınan film, edebiyat uyarlaması olarak da dikkat çekiyor. Süt Kardeşler filmi ünlü yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Gulyabani” adlı eserinden serbest bir şekilde sinemaya uyarlandı.
SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Melek Hanım, yıllardır birçok kişinin girmeye cesaret edemediği büyük bir konakta yaşamaktadır. Yanına almak istediği süt oğlunu beklerken, karışıklık sonucu Şaban yerine onun arkadaşı Ramazan konağa gelir.
Ramazan, gerçek kimliğini gizlemek zorunda kalır ve Melek Hanım tarafından sinirli ağabey Hüsamettin'e, kızı Bihter’in nişanlısı Bayram olarak tanıtılır. O sırada eve gerçek Bayram ve gerçek Şaban’ın gelişiyle işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Şaban, Bayram’ın kız kardeşi Bihter’e aşık olur ve onun peşinden ayrılmaz.