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Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu
Şener Şen, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alan ve yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği Çöpçüler Kralı filmi merak uyandırdı. Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, konusu nedir sorusu izleyenlerin gündemine geldi.

Yılların eskitemediği başyapıtlardan olan Çöpçüler Kralı filmi bir kült haline geldi. Mizahla harmanlanmış derin konusu ve usta oyunculuklar ile dikkat çeken film bu akşam da sinemaseverlerin gündemine yerleşti. Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir?

Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu - 1. Resim

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının önemli komedi filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı 1977 yılında çekildi. Yönetmenliğini dönemin usta isimlerinden Zeki Ökten’in yaptığı uzun metrajlı film 1970’lerin sosyal ve kültürel yapısını ekranlara taşıyor.

Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu - 2. Resim

ÇÖPÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filmi İstanbul’un samimi mahalle yaşantısını yansıtan Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi. Yönetmen Zeki Ökten'in kaleminden çıkan Çöpçüler Kralı toplumsal gerçekçilik ve komediyi harmanlıyor.

Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu - 3. Resim

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta amiri Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino patronu (ses. Enis Fosforoğlu)
İhsan Bilsev - Patronun adamı (ses. Orhan Alkan)
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi (ses. Sacide Keskin)
Nermin Özses - Hacer'in annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman sakini
Selim Naşit - Bakkal (ses. Ünal Gürel)
Ferdi Akarnur - Tüpçü (ses. Dinçer Çekmez)
Ali İnce - Hacer'in kardeşi
Remzi Ekmekçi - Hacer'in küçük kardeşi
Kenan Karagöz - Kahveci (ses. Sait Ergenç)
Çetin Tolbas - Manav (ses. Dinçer Çekmez)
Necdet Doğan - Hacer'in abisi

Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu - 4. Resim

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta amiri Şakir, görev gücünü aşan davranışlarıyla esnaf ve çöpçüler üzerinde baskı kurarken, aynı mahallede temizlikçilik yapan Hacer’e olan aşkı işleri karmaşıklaştırır. Hacer’in ailesi bu ilişkiye karşı çıkar.

Mahallenin çöpçüsü Apti ise parasız olmasına rağmen Hacer’e gönlünü kaptırmıştır. Apti’nin talihsizliği, bir gün yanlışlıkla girdiği gazinoda değişir ve yaşanan olay filmde dönüm noktası olur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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