Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alan ve yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği Çöpçüler Kralı filmi merak uyandırdı. Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, konusu nedir sorusu izleyenlerin gündemine geldi.

Yılların eskitemediği başyapıtlardan olan Çöpçüler Kralı filmi bir kült haline geldi. Mizahla harmanlanmış derin konusu ve usta oyunculuklar ile dikkat çeken film bu akşam da sinemaseverlerin gündemine yerleşti. Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir?

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının önemli komedi filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı 1977 yılında çekildi. Yönetmenliğini dönemin usta isimlerinden Zeki Ökten’in yaptığı uzun metrajlı film 1970’lerin sosyal ve kültürel yapısını ekranlara taşıyor.

ÇÖPÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filmi İstanbul’un samimi mahalle yaşantısını yansıtan Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi. Yönetmen Zeki Ökten'in kaleminden çıkan Çöpçüler Kralı toplumsal gerçekçilik ve komediyi harmanlıyor.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta amiri Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino patronu (ses. Enis Fosforoğlu)

İhsan Bilsev - Patronun adamı (ses. Orhan Alkan)

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi (ses. Sacide Keskin)

Nermin Özses - Hacer'in annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman sakini

Selim Naşit - Bakkal (ses. Ünal Gürel)

Ferdi Akarnur - Tüpçü (ses. Dinçer Çekmez)

Ali İnce - Hacer'in kardeşi

Remzi Ekmekçi - Hacer'in küçük kardeşi

Kenan Karagöz - Kahveci (ses. Sait Ergenç)

Çetin Tolbas - Manav (ses. Dinçer Çekmez)

Necdet Doğan - Hacer'in abisi

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta amiri Şakir, görev gücünü aşan davranışlarıyla esnaf ve çöpçüler üzerinde baskı kurarken, aynı mahallede temizlikçilik yapan Hacer’e olan aşkı işleri karmaşıklaştırır. Hacer’in ailesi bu ilişkiye karşı çıkar.

Mahallenin çöpçüsü Apti ise parasız olmasına rağmen Hacer’e gönlünü kaptırmıştır. Apti’nin talihsizliği, bir gün yanlışlıkla girdiği gazinoda değişir ve yaşanan olay filmde dönüm noktası olur.