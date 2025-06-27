Tosun Paşa filmi nerede, kaç yılında çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Tosun Paşa filmi, oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Filmin çekim yerleri ise merak konusu oldu.

Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrollerinde yer aldığı Tosun Paşa filmi, Türk sinemasının unutulmaz komedi filmleri arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle izleyiciler tarafından sevilen Tosun Paşa filmi nerede, kaç yılında çekildi detayları merak ediliyor.

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçse de filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Tellioğulları, Seferoğulları ve Daver Bey'in konaklarının olduğu sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda çekildi.

Dış sahnelerin ise büyük bir kısmının Emirgan Korusu'nda çekildiği biliniyor. Filmdeki çöl sahneleri ise Kilyos'ta gerçekleşti.

TOSUN PAŞA FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Film, 1976 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen, oyuncu ve senarist Kartal Tibet yer aldı. Filmin senaristliğini ise Yavuz Turgul yaptı.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU NE?

Film 19. yüzyılın sonlarında kurgusal bir olayı konu alır. Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri Yeşil Vadi için kıyasıya mücadele eder. Vadinin kime ait olduğuna ise devlet görevlileri dahil kimse karar veremez.

İki ailede Yeşil Vadi'yi almak için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru Daver Bey'in kızı Leyla'ylı almak için mücadele etmeye başlar. Daver Bey, kızını Seferoğulları'na vermeye karar verince Tellioğulları evin uşağı olan Şaban'ı Tosun Paşa olarak tanıtır. Olaylar birbirinin takip ederken ortaya eğlenceli ve mizah dolu bir hikaye çıkıyor.