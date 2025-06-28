Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, küçük oyuncu kim? Konusu ve oyuncu kadrosu

Tarık Akan, Halit Akçatepe pek çok ünlü ismin yer aldığı Canım Kardeşim filmi bugün televizyonda ekrana geliyor. İzleyiciler Canım Kardeşim filmi çekim yeri ve semtleri merak ederken küçük oyuncunun kim olduğu gündeme geliyor.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerin rol aldığı Canım Kardeşim filmi, televizyonda ekrana geliyor. Canım Kardeşim nerede çekildi, küçük oyuncu kim soruları merak edilenler arasında.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 1972 yılında yapılan ve 1973 yılında vizyona giren Canım Kardeşim filmi, İzmir ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. Film, Türk sinema tarihinin en iyi filmleri arasında yer alarak kült bir yapım haline geldi.

CANIM KARDEŞİM KÜÇÜK OYUNCU KİM?

Canım Kardeşim filminde çocuk oyuncu olarak yer alan Kahraman rolünü Kahraman Kıral canlandırdı. 1972-76 yılları arasında çocuk oyuncu olarak on dört filmde rol alan Kıral, 1964 doğumludur. 61 yaşındaki Kahraman Kıral, 1976'da sinemayı bıraktı ve sonraki yıllarda mobilya sektörüne girerek ticarete atıldı.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI

Tarık Akan - Murat

Kahraman Kıral - Kahraman

Halit Akçatepe - Halit

Metin Akpınar - Kancı Mehmet

Renan Fosforoğlu - Lokanta Sahibi

Ahmet Turgutlu - Kasap

Kamer Sadık - Ziya Efendi

Adile Naşit - Öğretmen

Kemal Sunal - Yolcu

Sıtkı Akçatepe - Musta

Ali Yağız - Doktor

CANIM KARDEŞİM NE ANLATIYOR?

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin arkadaşı Halit, birlikte yokluk içerisinde bir hayat sürerler. Bu yokluktan çıkmak için tek umutları Kahraman'ın okumasıdır. Yoksulluklarına rağmen mutlu ve iyimser kalmaya çalışan üçlünün hayatı Kahraman'ın kansere yakalanmasıyla sarsılır. Kahraman'ın ise hayattaki son isteği televizyondur.