Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, küçük oyuncu kim? Konusu ve oyuncu kadrosu

Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, küçük oyuncu kim? Konusu ve oyuncu kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, küçük oyuncu kim? Konusu ve oyuncu kadrosu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarık Akan, Halit Akçatepe pek çok ünlü ismin yer aldığı Canım Kardeşim filmi bugün televizyonda ekrana geliyor. İzleyiciler Canım Kardeşim filmi çekim yeri ve semtleri merak ederken küçük oyuncunun kim olduğu gündeme geliyor.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerin rol aldığı Canım Kardeşim filmi, televizyonda ekrana geliyor. Canım Kardeşim nerede çekildi, küçük oyuncu kim soruları merak edilenler arasında.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 1972 yılında yapılan ve 1973 yılında vizyona giren Canım Kardeşim filmi, İzmir ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. Film, Türk sinema tarihinin en iyi filmleri arasında yer alarak kült bir yapım haline geldi.

Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, küçük oyuncu kim? Konusu ve oyuncu kadrosu - 1. Resim

CANIM KARDEŞİM KÜÇÜK OYUNCU KİM?

Canım Kardeşim filminde çocuk oyuncu olarak yer alan Kahraman rolünü Kahraman Kıral canlandırdı. 1972-76 yılları arasında çocuk oyuncu olarak on dört filmde rol alan Kıral, 1964 doğumludur. 61 yaşındaki Kahraman Kıral, 1976'da sinemayı bıraktı ve sonraki yıllarda mobilya sektörüne girerek ticarete atıldı.

Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, küçük oyuncu kim? Konusu ve oyuncu kadrosu - 2. Resim

CANIM KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI

Tarık Akan - Murat

Kahraman Kıral - Kahraman

Halit Akçatepe - Halit

Metin Akpınar - Kancı Mehmet

Renan Fosforoğlu - Lokanta Sahibi

Ahmet Turgutlu - Kasap

Kamer Sadık - Ziya Efendi

Adile Naşit - Öğretmen

Kemal Sunal - Yolcu

Sıtkı Akçatepe - Musta

Ali Yağız - Doktor

CANIM KARDEŞİM NE ANLATIYOR?

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin arkadaşı Halit, birlikte yokluk içerisinde bir hayat sürerler. Bu yokluktan çıkmak için tek umutları Kahraman'ın okumasıdır. Yoksulluklarına rağmen mutlu ve iyimser kalmaya çalışan üçlünün hayatı Kahraman'ın kansere yakalanmasıyla sarsılır. Kahraman'ın ise hayattaki son isteği televizyondur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İndirim var dendi, mağaza önü bir haberle doldu taştı! Kalabalık adeta hücum ettiMeşhur Mavi Göl artık 'çamur gölü' oldu! Islah çalışması bu sefer tutmadı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu - HaberlerMasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurduPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı - HaberlerPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım! - Haberler99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım!29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu - Haberler29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil kabul ediliyor - Haberler15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil kabul ediliyorKar yağışı ve yağmur için meteoroloji uyardı! Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava durumu nasıl? - HaberlerKar yağışı ve yağmur için meteoroloji uyardı! Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava durumu nasıl?
Sonraki Haber Yükleniyor...