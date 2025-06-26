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Sen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sen ve Ben filmi arama motorlarında en çok sorgulatılan konular arasındadır. Bu akşam Show TV'de izleyicileriyle bir araya gelecek olan Sen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte filme dair tüm detaylar...

Sen ve Ben filmin bu akşam Show TV ekranlarında 00.15 saatlerinde izleyicileriyle bir araya gelecek. Sinema salonlarında büyük bir ilgiyle izlenen Sen ve Ben filmi, Müjgan ve onun imkansız aşkı konu ediniyor.

Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Yalçın Hafızoğlu'nun paylaştığı filmin detayları merak ediliyor. 

Sen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek - 1. Resim

SEN VE BEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aslı Bekiroğlu
Yalçın Hafızoğlu
Suat Sungur
Hülya Duyar
Zeynep Köse
Rami Narin
Bülent Çolak
Hande Özen
Mert Yavuzcan

Sen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek - 2. Resim

SEN VE BEN KONUSU NE?

Kendi halinde kimseye zarar vermeden hayatını idame ettirmeye çalışan Müjde, bankacıdır. Yakın arkadaşının düğününde Gökhan ile tanışmıştır. Ancak kız arkadaşı olduğunu öğrenen Müjde, direkt olarak uzaklaşma kararı alır.

Aradığı aşkı bulmak isteyen Müjde, bankaya eğitim vermek için gelen Kerem'in ilgisine karşılık verir. Gökhan'ı aklından çıkartmak için Kerem ile konuşmaya başlar. Hayallerinin peşinden gidip gerçekleştirmek isteyen Müjde, Kerem'in evli olduğunu öğrendiğin de bir kez daha yıkılır. Hayatına doğru bir şekilde yön vermeye çalışan Müjde hiç beklemediği anda Gökhan ile yeniden karşılaşır. Peki, Müjde Gökhan'da aradığı aşkı bulacak mı? İşte cevabı bu akşam Show Tv'de...

Sen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek - 3. Resim

SEN VE BEN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen ve Ben filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşmektedir. Film bugün Show TV'de izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Sen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek - 4. Resim

SEN VE BEN VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Ersoy ve Kağan Güler'in oturduğu Sen ve Ben filminin vizyon yılı 2022'dir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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