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Yeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek?
Issız Adam, Film, Melis Birkan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yılların eskimeyen filmi tekrar sinemalara taşınıyor! Issız Adam vizyon tarihi tüm sinemaseverlere duyuruldu. Yeniden sinemalara dönecek olan film için geri sayıma başlayan filmin hayranları nostaljik bir geri dönüşe şahit olacak. Filmin hayranları ise şimdi Issız Adam ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler sorularını sormaya başladı.

Çağan Irmak'ın kaleminden 2008 yılında beyaz perdeye yansıyan Issız Adam filmi tekrar vizyona giriyor! Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın başrollerini paylaştığı efsanevi romantik dram filmi Issız Adam hayranlarıyla bir kez daha buluşacak. Peki, yılların eskitemediği film, Issız Adam ne zaman vizyona girecek?

Yeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek? - 1. Resim

ISSIZ ADAM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

İlk kez 2008 yılında vizyona giren ve kısa sürede kült statüsüne ulaşan film 27 Haziran Cuma günü yeniden sinemalarda gösterime girecek.

Issız Adam vizyon tarihi haberi sosyal medyada büyük ilgi görürken filmin başrol oyuncularından Cemal Hünal’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek? - 2. Resim

ISSIZ ADAM YENİDEN VİZYONDA: CEMAL HÜNAL'DAN TEPKİ GELDİ!

Issız Adam’ın başrolünü Melis Birkan’la paylaşan Cemal Hünal Issız Adam'ın yeniden vizyona gireceğini kendisine kimsenin haber vermediğini belirtti.

Ünlü oyuncu “Afişleri sokakta gördüm. Ne bana ne de Melis'e bilgi verildi. Doğrusu, biraz kırıldım. Bizi bilgilendirmemeleri hoş olmadı. Yine de filmin izleyiciyle buluşacak olmasına seviniyorum. Umarım yine güzel tepkiler alır.” ifadelerini kullandı.

Yeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek? - 3. Resim

ISSIZ ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Cemal Hünal - Alper
Melis Birkan - Ada
Yıldız Kültür - Müzeyyen
Şerif Bozkurt - Şenol
Gözde Kansu - Sinem
Aslı Aybars - Yasemin
Goncagül Sunar - Müşteri Kadın
Veda Yurtsever - Alper'in Arkadaşı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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