Haluk Bilgiler ile Feyyaz Yiğit'ten sürpriz proje! Vizyon tarihi netleşti

'Şahsiyet'le 2019'da Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazanan Haluk Bilginer ile 'Ölümlü Dünya' serisi ve 'Gibi' dizisiyle adından söz ettiren komedyen Feyyaz Yiğit sinema filminde bir araya geliyor.

Gibi dizisi ve Ölümlü Dünya filmlerinin yazarları Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit’in uyarlama senaryosunu gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarladığı ve ismi henüz netleşmeyen filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturacak.

BAŞROLLER BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu Haluk Bilginer ve komedyen Feyyaz Yiğit'in başrollerinde olduğu filmin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım (NuLook Production) üstlenecek.

IMAX OLARAK VİZYONA GİRECEK İLK TÜRK FİLMİ

Daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan IMAX teknolojiyle vizyona giren ilk Türk filmi olacak yapım, 14 Kasım'da sinema salonlarında olacak.