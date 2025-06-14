Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Haluk Bilgiler ile Feyyaz Yiğit'ten sürpriz proje! Vizyon tarihi netleşti

Haluk Bilgiler ile Feyyaz Yiğit'ten sürpriz proje! Vizyon tarihi netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haluk Bilgiler ile Feyyaz Yiğit&#039;ten sürpriz proje! Vizyon tarihi netleşti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Şahsiyet'le 2019'da Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazanan Haluk Bilginer ile 'Ölümlü Dünya' serisi ve 'Gibi' dizisiyle adından söz ettiren komedyen Feyyaz Yiğit sinema filminde bir araya geliyor.

Gibi dizisi ve Ölümlü Dünya filmlerinin yazarları Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit’in uyarlama senaryosunu gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarladığı ve ismi henüz netleşmeyen filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturacak.

BAŞROLLER BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu Haluk Bilginer ve komedyen Feyyaz Yiğit'in başrollerinde olduğu filmin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım (NuLook Production) üstlenecek. 

Haluk Bilgiler ile Feyyaz Yiğit'ten sürpriz proje! Vizyon tarihi netleşti - 1. Resim

IMAX OLARAK VİZYONA GİRECEK İLK TÜRK FİLMİ

Daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan IMAX teknolojiyle vizyona giren ilk Türk filmi olacak yapım, 14 Kasım'da sinema salonlarında olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hasat başladı! Antibiyotik yapımında kullanılıyor, Rusya, İspanya ve Almanya'ya gönderilecekİsrail, İran'a nasıl sızdı? Ahmedinejad'ın yıllar önce yaptığı itiraf yeniden gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Hayır, bitti" diyerek veda etmişti! Şener Şen'den yeni açıklama: Oyunculuğu bıraktı mı? - Magazin"Hayır bitti" demişti! Yeni 'emeklilik' mesajı dikkat çekti'Survivor 2025' finali nefes kesti! Şampiyon canlı yayında belli oldu - MagazinFinal nefes kesti! Şampiyon canlı yayında belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıydı! Usta oyuncu Hüseyin Goncagül son yolculuğuna uğurlandı - MagazinCumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınıf arkadaşıydı: Usta oyuncuya vedaAlişan’dan dikkat çeken ‘boykot’ mesajı: "İblislerden elbet…" - MagazinAlişan’dan dikkat çeken ‘boykot’ mesajı: "İblislerden elbet…"Yüz gerdirme operasyonu sonrası Cenk Eren’in son hali olay oldu: Eleştiri yağdı - MagazinYüz gerdirme operasyonu sonrası Cenk Eren’in son hali olay olduParis'te büyük şok! Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı - MagazinParis'te büyük şok! Ünlü çift dolandırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...