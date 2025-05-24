'Gibi' hayranlarını üzen açıklama: Feyyaz Yiğit ne yapmış öyle!

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrolünde yer aldığı 'Gibi' dizisi, 4,5 yıllık macerasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Dijital platformda izleyicisiyle buluşan ve kısa sürede fenomen haline gelen komedi türündeki yapımın, 6'ncı sezonu ile sona ereceği ortaya çıktı.

Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (KIvanç Kılınç) ve Ersoy'un (Ahmet Kürşat Öçalan) absürt maceralarını anlatan Gibi, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanıyor. Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in senaryosunu yazdığı proje, ekran yolculuğuna nokta koyuyor.

"İNANILMAZ BİR ŞEY YAPMIŞ"

Dizinin final yapacağı haberi gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programında açıklandı. Programın konuğu 'Prens' dizisinin yazarı ve başrol oyuncusu Giray Altınok'tu. Işık, geçtiğimiz günlerde Yiğit ve Altınok ile bir araya geldiğini söyledi.

"Gibi'nin 6'ıncı sezonu finalmiş. Geçenlerde Feyyaz'la oturduk, hatta seni de (Giray Altınok) davet ettik. Ne yapmış öyle, inanılmaz bir şey yapmış. Tam damakta bırakırsın ya biterken, o olmuş" ifadelerini kullandı.

6 SEZON, 66 BÖLÜM

Gibi dizisi, şu ana kadar 6 sezon 66 bölüm yayınlandı. Final sezonunun kaç bölüm süreceği belirsizliğini koruyor.