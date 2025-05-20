Yılmaz’ın kazağı cep yakıyor! İkinci el platformda satışa sunuldu, fiyatı şoke etti

"Gibi" dizisinde canlandırdığı ‘Yılmaz’ karakteriyle dikkat çeken Feyyaz Yiğit’in giydiği kazağın aynısı, ikinci el bir satış platformunda satışa sunuldu; fiyatıysa sosyal medyanın gündemine oturdu.

Exxen’in sevilen komedi dizisi Gibi, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un absürt ve eğlenceli maceralarıyla 6. sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

KAZAK İÇİN BELİRLENEN FİYAT 5.200 TL

Dizide Yılmaz karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit ise hem performansı hem de tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Feyyaz Yiğit’in dizide Yılmaz rolündeyken giydiği kazağa benzeyen kazak, ikinci el satış yapan bir platformda ilana çıkarıldı. “Gibi dizisi Yılmaz kazağı” başlığıyla paylaşılan ürün için belirlenen fiyat 5.200 TL oldu. Kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayan ilan, özellikle kazak için istenen ücret nedeniyle dikkat çekti.

İlan açıklamasında “Kondisyonu çok iyi, tertemiz” notu yer alırken, ürünün markası ve rengi de detaylı şekilde belirtildi. Dizi hayranları ise kazakla ilgili yorumlarıyla platformda ilginç diyaloglara yol açtı.