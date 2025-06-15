Materialists ne zaman çıkacak, konusu ne? Tam Bana Göre filmi vizyonda kalma süresi

Celine Song’un yazıp yönettiği Materialists, New York’ta bir eşleşme uzmanının yaşadıklarını anlatıyor. Dakota Johnson, Pedro Pascal ve Chris Evans’ın başrolünde olduğu Materialists Türkiye'de Tam Bana Göre ismiyle vizyona girdi. Materialists ne zaman çıkacak, konusu ve vizyonda kalma süresi merak edildi.

Past Lives ile dünya çapında beğeni toplayan Celine Song, yeni filmi Materialists ile romantik komedi türüne iddialı bir giriş yaptı. New York’un hareketli atmosferinde geçen Materialists ne zaman çıkacak, ne zamana kadar vizyonda kalacak merak ediliyor.

MATERIALISTS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Materialists, 13 Haziran 2025 Cuma günü vizyona girdi. Uluslararası dağıtımı Sony Pictures Releasing International tarafından yapılacak olan film, bazı ülkelerde 16 Ağustos 2025’te gösterime girecek.

Celine Song’un Past Lives ile Sundance’te yakaladığı başarı, Materialists için de beklentileri yükseltti. Filmin başrollerinde Pedro Pascal, Chris Evans ve Dakota Johnson yer alıyor.

MATERIALISTS NE ZAMANA KADAR VİZYONDA, SİNEMALARDA?

Materialists’in vizyon süresi, sinema sektöründeki standartlara ve filmin gişe performansına bağlı olarak değişecek. Genellikle popülerliklerine göre 4-8 hafta boyunca sinemalarda kalıyOR. ancak Past Lives gibi kült statüsüne ulaşan yapımlar daha uzun süre gösterimde kalıyor.

Materialists’in 13 Haziran 2025’te başlayan vizyonu, yaz sezonu boyunca (Ağustos 2025’e kadar) devam edebilir.

TAM BANA GÖRE (MATERIALISTS) FİLMİ KONUSU NE?

Materialists, New York’ta yaşayan Lucy adlı hırslı bir eşleşme uzmanının hikayesini anlatıyor. Lucy (Dakota Johnson), dokuz evliliğe aracılık etmiş başarılı bir çöpçatandır. Ancak kendi hayatı, zengin bir iş insanı olan Harry (Pedro Pascal) ile maddi zorluklar çeken aktör-garson John (Chris Evans) arasında sıkışıp kalır.

Lucy’nin işinde objektif bir şekilde insanları eşleştirirken kendi duygularında kaybolması, filmin ana temalarından biri.

MATERİALİSTS'İN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Dakota Johnson (Lucy), Pedro Pascal (Harry) ve Chris Evans (John) yer alıyor. Zoe Winters, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson ve Marin Ireland gibi isimler de kadroda.