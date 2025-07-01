Bongomya nerede, tarihte var mı? Prens'in Bongomya Krallığı merak ediliyor

Dijital platformda yayınlanan Prens dizisi, Türkiye'de en çok izlenen içeriklerden biri. Senaryosunu Kerem Özdoğan ve Giray Altınok'un yazdığı Prens dizisine kurdukları dünya Bongomya tarihte yer alıp almadığı merak ediliyor. Prens'te yer alan Bongomya Krallığı nerede, gerçekte var mı belli oldu.

Başrollerinde Giray Altınok'un Prens karakteriyle yer aldığı dizi Prens senaryosu ve kurgusal evreniyle izleyiciler tarafından seviliyor. Prens dizisinde geçen Bongomya ise merak edilenler arasında yer alıyor. Bongomya nerede, tarihte var mı, Prens'in Bongomya Krallığı gerçek mi merak ediliyor.

BONGOMYA NEREDE?

Bongomya, Prens dizisinde geçen kurgusal Bongomya Krallığının bulunduğu yere deniyor. Prens'in yaşadığı ve dizinin geçtiği ana evren Bongomya, gerçek dünyada var olan bir yer değil. Bongomya diye bir yer bulunmamaktadır.

BONGOMYA KRALLIĞI TARİHTE VAR MI?

Bongomya'da bulunan Bongomya Krallığı, Prens dizisi senaristleri Kerem Özdoğan ve Giray Altınok tarafından kurulan kurgusal bir evrendir. Krallık ve krallığın bulunduğu Bongomya, tarihte yer almıyor. Tamamen kurgusal bir evrendir.

Her sezonu yakından takip edilen ve fenomen haline gelen dizide geçen Bongomya kurgusal bir isimdir. Herhangi bir dilde anlamı olmayan bir kelime olduğu biliniyor.

BONGOMYA KRALLIĞI HANGİ PLATFORMDA?

Bongomya Krallığı'ndaki olayların anlatıldığı Prens dizisi, Max'te yayınlanıyor. Diziyi izlemek için Max aboneliği gerekiyor.

PRENS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Giray Altınok - Prens

Ceyda Düvenci - Kraliçe Sion

Aslı Tandoğan - Anarkhia

Serdar Orçin - Kalesh

Çağdaş Onur Öztürk - Thenio

Onur Özaydın - Orion

Derya Pınar Ak - Hasharia

PRENS DİZİSİ UYARLAMA MI?

Prens dizisi herhangi bir yapımın uyarlaması değildir. Dizi, Giray Altınok'un sosyal medyada canlandırdığı Prens karakteri popülerlik kazandı. Ardından Giray Altınok'un Prens'in hikayesini anlattığı ve Kerem Özdoğan ile senaryosunu kaleme aldığı dizi ilk sezonunda itibaren fenomen hale geldi.