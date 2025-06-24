Prens 4. sezon ne zaman çıkacak? Prens yeni sezon tarihi için geri sayıma başlandı

Tüm Türkiye'yi kasıp kavuran komedi dizisi Prens 4. sezon için tüm izleyenleri meraklandırdı. Prens 3. sezon finali bölümü henüz yayınlanmamışken dizinin hayranları yeni sezon için araştırmalara başladı. Prens 4. sezon ne zaman çıkacak, Prens yeni sezon gelecek mi soruları gündemde yerini buldu.

Max platformunda yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan “Prens” dizisi, üçüncü sezonunu tamamlamaya hazırlanırken izleyiciler şimdiden dördüncü sezonu beklemeye başladı.

Başrollerinde Giray Altınok’un yer aldığı ve senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte kaleme aldığı Prens dizisi geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Prens 4. sezon ne zaman çıkacak, Prens yeni sezon gelecek mi?

PRENS 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Max Türkiye ekranlarının sevilen yapımı Prens dizisi 3. sezonuyla izleyiciyi bir kez daha ekrana kilitledi. Dizinin finaline sayılı günler kala gözler şimdiden 4. sezona çevrildi.

Prens 4. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı henüz netleşmedi. Tahminlere göre Prens’in yeni sezonunun 2025 sonbaharında Max platformunda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

PRENS YENİ SEZON GELECEK Mİ?

Prens dizisinin 4. sezonu hakkında resmi bir onay gelmese de dizide Kaptan Van Dijk karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul’un açıklamaları dikkat çekti.

Çağlar Ertuğrul Saba Tümer’in programında yaptığı konuşmada “Giraylar istiyor, bu işin sahibi onlar. Giray ve Kerem'in istediğini biliyorum” ifadelerini kullanarak dizinin devam edeceğine dair sinyaller verdi.

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PRENS 3. SEZON BİTTİ Mİ?

Prens dizisinin 3. sezonu henüz tamamlanmadı. Sezonun son bölümü olan 8. bölümün 27 Haziran Cuma günü yayınlanması planlanıyor.

PRENS 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Max platformunda yayınlanan Prens’in 3. sezonu 8 bölüm olarak yayınlanacak. Her hafta Cuma günü yayınlanan bölümler Orta Çağ’ı hicivle buluşturan kurgusuyla yine izleyiciden tam not aldı. 27 Haziran’daki sezon finaliyle birlikte 3. sezon tamamlanmış olacak.