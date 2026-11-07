Galatasaray-Amedspor maçı canlı yayın bilgileri, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde 25 puanla lider durumda bulunan sarı kırmızılılar, 23 puanla ikinci sırada yer alan Diyarbakır temsilcisini konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Galatasaray-Amedspor maçının yayın kanalı, başlangıç saati ve canlı izleme seçenekleri merak ediliyor.

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Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor. Son dört lig maçını kazanan Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken Amedspor ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliğe yükselmek istiyor. İki takım arasında yalnızca 2 puan fark bulunurken karşılaşmanın hakem kadrosu, eksik oyuncuları ve canlı yayın programı da belli oldu.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya İstanbul'daki RAMS Park ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray, 10 haftada elde ettiği 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 25 puanla lider durumda bulunuyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 23 puana ulaşarak ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Galatasaray-Amedspor yayın bilgileri

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de RAMS Park'ta oynadığı son 40 maçta 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Galatasaray, karşılaşmadan yenilmeden ayrılması halinde kulüp tarihindeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

Galatasaray-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Galatasaray-Amedspor yayın bilgileri

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması, beIN SPORTS 1 kanalının televizyon yayını üzerinden canlı takip edilebilecek. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, Amedspor'da ise Samuel Ballet mücadelede forma giyemeyecek.

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