Galatasaray açıkladı: Ameliyat geçiren Victor Osimhen'in son durumu

Galatasaray, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiğini ve oyuncunun sağlık durumunun gün gün takip edileceği belirtildi.

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Sar-kırmızılılarda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında geçirdiği sakatlık sebebiyle Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosunda olmayacağı duyurulan Victor Osimhen, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi.

Nijeryalı yıldızın sağlık durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceği belirtilirken, sahalara dönüş tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 11 maçta 10 gol ve 3 asistle oynadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen’e 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."

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