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Spor

Galatasaray'da Batrakov tehlikesi: Transfer için "Artık hiçbir engel yok" mesajı

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan renklerine bağladığı Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, sarı-kırmızılı camiayı tedirgin eden sözler sarf etti.

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Taraftarı önünde Stuttgart'ı 2-0 deviren Galatasaray'da galibiyetin mimarı olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 gole ulaşan Aleksey Batrakov, şimdiden transferin gözde isimlerinden oldu. Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen ve haftanın en iyi oyuncusu sıralamasında 3'üncü olan Rus futbolcu için menajeri Vladimir Kuzmichev'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Aleksey Batrakov, üst düzey performansı sonrası Avrupa devleriyle anılmaya başladı.
Başlık ResmiAleksey Batrakov, üst düzey performansı sonrası Avrupa devleriyle anılmaya başladı.
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"PARAYI ÖDERLER, HEPSİ BU KADAR"

Rus basınına röportaj veren Kuzmichev, Batrakov'un Avrupa'ya transferinin önünde bir engel kalmadığını belirterek, "En önemlisi, teknik açıdan bu artık son derece basit bir transfer. Artık Premier Lig'e transferini engelleyecek hiçbir engel yok. Evet, bunun pahalı bir transfer olduğu açık ancak gerekli mali güce sahip büyük kulüpler, Aleksey'in Türkiye'de oynaması nedeniyle artık her şeyin daha kolay hale geldiğini anlıyorlar. Gelip parayı öderler ve hepsi bu kadar! Bu transferi gerçekleştirmek için başka seçenekler aramaya gerek yok" dedi.

Galatasaray'da 12 maça çıkan Rus 10 numara, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiGalatasaray'da 12 maça çıkan Rus 10 numara, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

"TRANSFERİ KOLAYLAŞTI"

İngiltere basını, Premier Lig kulüplerinin 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini yazarken; Rus menajer Kuzmichev, "Aleksey'in Galatasaray'a transferi tüm bu süreçleri kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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