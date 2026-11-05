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Galatasaray'da "yeni sözleşme" kararı: O madde için Batrakov'a yüzde 100 zam!

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Galatasaray'da "yeni sözleşme" kararı: O madde için Batrakov'a yüzde 100 zam!
Başlık ResmiGalatasaray'da "yeni sözleşme" kararı: O madde için Batrakov'a yüzde 100 zam!

Dursun Özbek yönetimi, Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Aleksey Batrakov'un kontratındaki 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini 100 milyon euroya çıkarmayı planlıyor. Rus oyuncu, 3 milyon 250 bin euroluk maaşına kısa sürede büyük zam alabilir.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 defa fileleri havalandıran ve sergilediği futbolla alkış alan Aleksey Batrakov'u erken elden kaçırmamak için harekete geçti.

Aleksey Batrakov'un, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek.
Başlık ResmiAleksey Batrakov'un, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek.
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ÇIKIŞ MADDESİ İÇİN 100 MİLYON EURO PLANI

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Rus oyuncunun 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini 100 milyon euro seviyesine çıkarmayı planlıyor. Bunun için 21 yaşındaki 10 numaraya yeni sözleşme önerilmesi gündemde.

Genç futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'i eski kulübü Lokomotiv Moskova'ya ödenecek.
Başlık ResmiGenç futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'i eski kulübü Lokomotiv Moskova'ya ödenecek.

YENİ MAAŞI 6 MİLYON EURO OLABİLİR

Batrakov'a 3 milyon 250 bin euro olan garanti maaşı yerine 6 milyon euro seviyesinde teklif sunmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde yıldız adayının menajeriyle masaya oturacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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