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Spor

UEFA ve Ruslar, Batrakov'u göklere çıkardı: Tüm stada Kalinka ile kutlama yaptırdı

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Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın sahasında Stuttgart'ı 2-0 devirdiği maça 2 golle damga vurdu. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 gole ulaşan 21 yaşındaki yetenek, ülkesi Rusya'da manşetleri süsledi. Batrakov'un performansı, UEFA'dan da büyük övgü aldı.

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon euroya Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, her geçen gün yıldızını parlatıyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren 21 yaşındaki 10 numara, Stuttgart maçının kahramanı oldu. Alman ekibi karşısında kaydettiği gollerle Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetinde başrol oynayan Batrakov, ülkesinde manşetleri süslerken; UEFA teknik gözlem grubu da 21 yaşındaki futbolcunun performansını övgüler yağdırdı.

Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçta gol attı.
Başlık ResmiAleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçta gol attı.

"BATRAKOV GALİBİYETİ GETİRDİ"

HT Spor'un aktardığına göre; Rusya basını ve UEFA'nın Batrakov yorumları şöyle:

SPORT BOX: Batrakov'un attığı 2 gol, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçında Stuttgart karşısında galibiyet getirdi. Rus orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta 4 gole ulaştı.

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Altın çocuk Batrakov
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Altın çocuk Batrakov

SPORT EXPRESS: Alexey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yine gol attı. Hem de üst üste 3'üncü maçında! Golün ardından stadyumda coşkuyla Kalinka çaldı. Lokomotiv altyapısından yetişen oyuncu duygusal anlar yaşadı.

"STADYUMDA RUS ŞARKISIYLA KUTLAMA"

CHAMPIONAT: Batrakov'un attığı 2 gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Stuttgart'ı yenmesine yardımcı oldu. Her 2 golden sonra da Kalinka çaldı, stadyum Rus şarkısıyla kutlama yaptı. Batrakov, attığı 2'nci golü Mbappe tarzında kutladı.

Rus futbolcu, ilk yarıda hava topund aldığı darbe nedeniyle kafasında bandajla oynadı.
Başlık ResmiRus futbolcu, ilk yarıda hava topund aldığı darbe nedeniyle kafasında bandajla oynadı.

SPORT: Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste 3'üncü maçında da gol attı. Stuttgart'a karşı 3 dakika içinde 2 gol atan Rus futbolcu, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2'nci galibiyetini getirdi.

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"ÜST DÜZEY BİR KULÜBE GİDEBİLİR"

SPORT24: Alexey Batrakov, birkaç ay içinde Galatasaray'da lider oyuncu haline geldi. Türk taraftarlar Batrakov'dan çok memnun ve dünyanın en iyi kulüpleri onu yakından takip ediyor. Ancak Türk taraftarlar, yakında üst düzey bir kulübe satılabileceğinden endişe ediyor.

Batrakov'un kontratında Avrupa kulüpleri için "55 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor.
Başlık ResmiBatrakov'un kontratında Avrupa kulüpleri için "55 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

"MAÇIN EN İYİSİ"

SOV SPORT: Batrakov'un attığı 2 gol, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında galibiyet getirdi. UEFA tarafından maçın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"GALATASARAY HÜCUM HATTINDA ÇOK ÖNEMLİ"

UEFA TEKNİK GÖZLEM GRUBU (UEFA.com): Batrakov'un ilk goldeki vuruşu ve top kontrolü mükemmeldi ve ikinci goldeki hareketleri; topu almak için gelmesi, bir savunmacıyı peşinden sürüklemesi, arkada boşluk oluşturması ve sakin bir şekilde bitirmesi öne çıktı. Gollerinin yanı sıra, Victor Osimhen'in arkasındaki rolü Galatasaray'ın hücum oyununda çok önemliydi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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