Galatasaray'ın zaferi Almanya'da manşetlerde: İstanbul'da sağır edici gürültü fırtınası

UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup ederken; Alman basını, stadyum atmosferini öne çıkardı. “Stuttgart, sağır edici gürültü fırtınası içinde Galatasaray'a mağlup oldu" ifadeleri dikkat çekti.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta heyecanı başladı. Galatasaray, konuk ettiği Stuttgart'ı Rus yıldızı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiriren Alman basını, stadyum atmosferini ön plana taşıdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 6 puan topladı.

"SAĞIR EDİCİ ISLIKLAR"

Kicker'daki haberde, "Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Stuttgart, Galatasaray karşısında erken gelen iki golün ardından birçok net fırsatı değerlendiremedi; tüm bunlar, coşkulu Galatasaray taraftarlarının sağır edici ıslıkları eşliğinde gerçekleşti" ifadeleri yer aldı.

"HARARETLİ ATMOSFER"

Die Welt'teki haberde, 2-0 sonuçlanan mücadele, “Stuttgart, İstanbul'da maçın başında yediği 2 golle mağlup oldu. İyi bir performans sergilediler ama sonuç alamadılar. Hata yapmaya meyilli Bundesliga ekibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin hararetli atmosferinde, ev sahibi takıma karşı 2-0 mağlup oldu. Türk şampiyonunun her iki golünü de Aleksey Batrakov kaydetti" şeklinde görüldü.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Aleksey Batrakov kaydetti.

"BÜYÜK BASKI ALTINA ALDILAR"

Bild, Galatasaray-Stuttgart maçını, “Stuttgart, İstanbul'un kaynayan ateşinde umutsuzluğa düştü. İstanbul'daki bu atmosfer, Stuttgart için gerçek bir sınav oldu! Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4'üncü maçında Sebastian Hoeness takımı önemli bir gerileme yaşadı. Stuttgart, Galatasaray'a 2-0 mağlup olarak bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray taraftarları Avrupa'nın en gürültülü taraftarları arasında yer alıyor. Kulakları sağır eden tezahüratları ve agresif ıslıklarıyla, deplasman takımını en başından itibaren büyük bir baskı altına aldılar" şeklinde okuyucularına aktardı.

Yaklaşık 53 bin kapasiteli RAMS Park, Stuttgart maçında tamamen doldu.

"STUTTGART'IN BAŞ AĞRISI YAŞATTILAR"

Spox'taki değerlendirmede, “Stuttgart, sağır edici bir gürültü fırtınası içinde Galatasaray'a mağlup oldu. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini Galatasaray 2-0 yenilerek yaşadı. Maç boyunca atmosfer son derece gürültülüydü ve sonuç muhtemelen Stuttgart'a baş ağrısı yaşattı. İstanbul'un ateşli atmosferinde Stuttgart Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turuna doğrudan katılma hedefinde gerileme yaşadı" ifadeleri kullanıldı.

"İSTANBUL'DAN ELİ BOŞ AYRILDI"

Sky Sports, "Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini Türk şampiyonu Galatasaray'a 2-0 yenilerek yaşadı. Erken gelen 2 golün ardından net fırsatlar yakalamalarına rağmen geri dönüş yapamadılar. Güçlü bir başlangıç, bolca fırsat, ama puan yok. Stuttgart, İstanbul'dan eli boş ayrıldı. Özellikle ikinci yarıda Sebastian Hoeness'in takımı maça geri dönmek için gol arayışındaydı ancak bunu değerlendiremedi" ifadeleriyle maçı değerlendirdi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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