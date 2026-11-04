Sergen Yalçın'ın Batrakov sözleri olay oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov hakkında yaptığı değerlendirme, Stuttgart maçının ardından yeniden gündem oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da galibiyet gollerini atan Aleksey Batrakov, organizasyondaki gol sayısını 4'e çıkardı.

Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki Rus yıldızı, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla karşılaşmaya damgasını vururken maçın da oyuncusu seçildi.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın Batrakov hakkında yaptığı yorum, karşılaşmanın ardından yeniden gündeme geldi.

"O ÇOCUK MAÇ KAZANDIRAMAZ"

Kafa Sports'ta yorumculuk yaptığı dönemde Batrakov transferini değerlendiren Yalçın, "O çocuk 10 numara değil. O çocuk maç kazandıramaz. Maç kazandırmaz derken sıradan maçlardan bahsetmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandırabilir mi? Kazandıramaz. Bugün için kazandıramaz diyorum. Üç sene sonra belki kazandırır, bilemem." ifadelerini kullanmıştı. Yalçın'ın bu sözleri, Stuttgart maçının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Aleksey Batrakov

"FENA BİR OYUNCU DEĞİL"

Sergen Yalçın, Rus oyuncu hakkında yaptığı başka bir değerlendirmede ise "Bak oyuncu kötü bir oyuncu değil. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Anlaşılıyor bazen. Ben oyuncunun kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum. Oyuncu fena bir oyuncu değil. 8 pozisyonunda her zaman oynayabilecek bir oyuncu ama Galatasaray'ın aradığı o maç kazandıracak oyuncu değil. Ve devam ediyorum hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü oyuncunun öyle bir yeteneği ve oyunu yok. 8 numara pozisyonunda koşan, mücadele eden, topu iyi kullanan bir oyuncu. O kadar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Batrakov gol atmış. Atabilir. Herkes gol atabilir." demişti.

Aleksey Batrakov

GALATASARAY'DA TARİHE GEÇTİ

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, üst üste 3 Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki Barcelona ve üçüncü haftasındaki Lille maçlarının ardından Stuttgart'ı da boş geçmedi. Mücadelenin 12 ve 15. dakikalarında fileleri havalandırarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 4 gole ulaştı. Trendyol Süper Lig'de ise 8 müsabakada 1 golü bulunan Batrakov, toplamda 12 karşılaşmada 5 gollük katkı verdi. Batrakov, sarı-kırmızılı formayla bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atabilen ilk futbolcu ünvanını aldı.

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