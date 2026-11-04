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Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı: Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım

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Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı: Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım
Başlık ResmiStuttgartın yıldızından transfer itirafı: Türkiyede sadece Galatasarayda oynarım

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Stuttgart'ı sahasında 2-0 yendi. Alman ekibinde forma giyen Bilal El Khannouss, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusunu cevaplayan 22 yaşındaki Faslı orta saha, sarı-kırmızılılara transfer mesajı gönderdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta Bilal El Khannouss, RAMS Park'taki zorlu maçın ardından transfer açıklamasıyla gündem oldu.

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"SON VURUŞLARDA DAHA BİTİRİCİ OLMALIYDIK"

HT Spor'a konuşan genç futbolcu, "Zor bir maçtı, kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Son vuruşlarda daha bitirici olmalıydık. O zaman bugün kazanmayı hak edebilirdik. Bence sahada gösterdiğimiz mücadeleden gurur duyabiliriz. Ama bu tür maçları kazanmak için biraz daha fazlası gerekiyor. Galatasaray uzun paslarda pek etkili olamadı çünkü buna uygun oyuncularımız var ve biz de mücadele edebiliyoruz. Bu yüzden bizi çok etkilediğini sanmıyorum. Dediğim gibi, bugün kötü oynamadık ama maçı kazanmak için yakaladıklarımızı bitirmede daha etkili olmalıydık" dedi.

Sezon başında Stuttgart, Bilal El Khannouss için Leicester City'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Başlık ResmiSezon başında Stuttgart, Bilal El Khannouss için Leicester City'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

"SADECE ALLAH BİLİR"

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bilal El Khannouss, "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna, "Geçen yaz Galatasaray'dan bir teklif aldığımı sadece Allah bilir" cevabını verdi.

Bundesliga temsilcisinde 14 maça çıkan Faslı orta saha, 847 dakikada 2 gollük skor katkısı sağladı.
Başlık ResmiBundesliga temsilcisinde 14 maça çıkan Faslı orta saha, 847 dakikada 2 gollük skor katkısı sağladı.

"SADECE GALATASARAY'DA OYNARIM"

Faslı oyuncu, "Victor Osimhen dünya çapında, üst düzey bir forvet. Bence burada Galatasaray'da harika işler çıkarıyor. Umarım kupalar ve şampiyonluklar kazanmanızda yardımcı olur. İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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