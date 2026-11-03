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Okan Buruk'tan zemin açıklaması: "İki takımı da yordu"

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Okan Buruk'tan zemin açıklaması: "İki takımı da yordu"
Başlık ResmiOkan Buruk'tan zemin açıklaması: "İki takımı da yordu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Tehlikeli bir takım karşısında gol yemeden kazanmanın önemine dikkat çeken Buruk, zemin nedeniyle iki takımın da çok yorulduğunu söyledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0'lık skorla yenerek organizasyonda ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"YAKIN VERİLERLE GEÇTİ MAÇ"

Tehlikeli bir takımı gol yemeden yendikleri için mutlu olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Maç beklediğimiz gibi oldu. Stuttgart'ın hücum gücü yüksek ama çok da pozisyon veren bir takım. Maçta çok pozisyon oldu. Ne zaman sakin kaldık, pasla çıktık daha iyi oldu. Daha iyi bir skorla devreye girebilirdik. Maçın başında golü de yiyebilirdik. 2-0 sonrası üçüncü golü de bulabilirdik. Yakın verilerle geçti maç. Kazanmak çok önemliydi. 2-0 öndeyken bile iki tane hücum geçişi yedik. Bazen topla onarken, hücum yaparken, bekler hücuma çıktığında boşlukları kullanmaya çalıştılar. Tehlikeli bir takımla oynadık, gol yemeden kazandık. Bir sonraki tur için çok önemli bir gündü. hedefimiz yukarılara doğru gitmek." ifadelerini kullandı.

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Başlık ResmiOkan Buruk

"SAHA ŞARTLARI İKİ TAKIMI DA YORDU"

Rams Park'taki kötü zeminin iki takımı da yorduğunu kaydeden Buruk, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi. İlk yarı çok sert müdahaleler vardı. Sarı kartlar daha fazla olabilirdi, Lemina'nın pozisyonu kırmızı olabilir miydi? İngiliz hakem ama kararlarını rakipten yana kullandı. Biz sonuçtan yine de mutluyuz." diye konuştu.

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