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Altın çocuk Batrakov

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Altın çocuk Batrakov
Başlık ResmiAltın çocuk Batrakov

Bir yıldız gibi parladı. UEFA’nın ambargosunu deldi. Sahanın her yerinde ağırlığı vardı...

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

UEFA’nın ambargosunu delen ALTIN ÇOCUK!

21 yaşındaki Aleksey Batrakov, gecede bir star gibi parladı ve attığı gollerle, pasları ile sakinliği ile oyun zekâsıyla geceye damga vurdu.

İlk goldeki şutu kusursuz, Davinson’un pasındaki vuruşu ise inceden zekası ile bitiriciliğini ortaya koydu.

Maçın başında Leweling’in kaleciyi geçip iki direğe çarparak kaleye girmeyen o top Galatasaray’ın belki de kazanacağının işaretiydi!

Kısaca şans yanımızda idi.

Panzer’in gardını düşürdü

Maça etkili başlayan Stuttgart olsa da altın çocuk Batrakov iki golle Almanların gardını düşürdü!

Barcelona, Lille ve dün gece de Stuttgart karşısında iki golüyle İsrail’i pas geçip Rusya’ya ambargo koyan UEFA’ya mesajı verdi!

Lille maçına da imzasını atan ancak UEFA’nın Rus futbolcu olması nedeniyle maçın oyuncusu olarak ödülü vermediği Batrakov, sahanın her yerine ağırlığını koydu!

İlk yarıda büyük mücadele, efor vardı sahada! Ve bu da Okan Buruk’un maça Leao ile başlamamasının doğru olduğunu gösteriyordu.

Osi yoksa o var

Stuttgart ilk yarı üç defa pozisyona girse de Galatasaray’da Osimhen ile en az iki net pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen için ağırlığını koyamadığı bir maç oldu.

Ama Galatasaraylılar ‘Osi yoksa Batrakov var’ ifadesini artık yavaş yavaş kullanmaya başladı! İkinci yarı ise fizik olarak zaman zaman düştük! Ama iyi savunduk, güzel top çevirdik, oyunu soğuttuk ve skoru koruduk.

Ve Galatasaray, Lille’de aldığı üç puanı bu galibiyetle anlamlandırdı, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk kez gol yemeden maçı tamamladı.

Maçın adamı: Batrakov

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