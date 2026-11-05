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Spor

Galatasaray'da Aşkın Olayım'dan Kalinka'ya

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Galatasaray'da Aşkın Olayım'dan Kalinka'ya
Başlık ResmiGalatasaray'da Aşkın Olayım'dan Kalinka'ya

Aleksey Batrakov, her geçen gün büyülüyor. G.Saray’ın sezon başında 25 milyon avroya kadrosuna kattığı 21 yaşındaki yıldız, Stuttgart’a attığı iki nefis golle Avrupa’yı salladı. RAMS Park artık ünlü Rus şarkısı ‘Kalinka’ ile coşuyor

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Galatasaray’ın sezon başında 25 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki 10 numara Aleksey Batrakov, kısa sürede kafalardaki soru işaretlerini gidermek bir yana, ortaya koyduğu performansla Avrupa’da adından söz ettirmeye başladı. Bir dönem Mauro İcardi için “Aşkın olayım” şarkısını söyleyen tribünler artık Rus halk şarkısı “Kalinka” ile coşmaya başladı. Devler Ligi’nde Alman ekibi Stuttgart’ı iki nefis golle yıkan genç oyuncu, Avrupa arenasında dört gole ulaştı. Lille deplasmanında da en yüksek reytingi alan futbolcu olmasına rağmen UEFA, Rus kimliğinden dolayı Batrakov’u maçın oyuncusu seçmemişti.

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HARİKA İSTATİSTİKLER

Ancak Batrakov, Stuttgart karşısında sadece iki gol atmakla kalmadı; 6 sahipsiz top kazanma, 3 pas arası, girdiği 10 ikili mücadelenin 6’sını kazanma istatistikleriyle oynayıp rakip oyunculara da üç sarı kart aldırdı! UEFA, muhteşem performansa bu defa kayıtsız kalamadı ve Batrakov’u maçın oyuncusu seçti. Batrakov’un resitali ülkesinde ve Avrupa basınında manşetlere çıktı. Rus Sport24, “Batrakov üç dakika içinde iki gol atıp tarihe geçti. Taraftarlar hep bir ağızdan ‘Kalinka’ şarkısını söylediler. İşte bizim Rus çarımız!” ifadelerini kullandı. Sports da Batrakov için “Üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında da kahramanımız oldu!” diye yazdı.

Galatasaray'da Aşkın Olayım'dan Kalinka'ya
Başlık ResmiGalatasaray'da Aşkın Olayım'dan Kalinka'ya

55 MİLYON AZ BİLE

25+4 milyon avroya alınan Batrakov, Galatasaray ile sözleşme imzalarken menajeri, “55 milyon avroya serbest kalır” maddesinin konulmasında ısrarcı olmuştu. Başkan Dursun Özbek’in oyuncunun menajeriyle görüşerek bu rakamı artırmak istediği öğrenildi.

UEFA’DAN ÖVGÜ

UEFA’nın sitesinde teknik gözlem grubunun Batrakov’la ilgili sözleri dikkati çekti. Rus yıldız övgüleri toplarken “Batrakov’un ilk goldeki vuruşu ve top kontrolü mükemmeldi. İkinci goldeki hareketleri; topu almak için gelmesi, bir savunmacıyı peşinden sürüklemesi, arkada boşluk oluşturması ve sakin bir şekilde bitirmesi öne çıktı. Gollerinin yanı sıra, Victor Osimhen’in arkasındaki rolü Galatasaray’ın hücum oyununda çok önemliydi” değerlendirmesi yapıldı.

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