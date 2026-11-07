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Zemin kurbanı Osimhen ameliyat edilecek: İşte tepki çeken sakatlık anı

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Zemin kurbanı Osimhen ameliyat edilecek: İşte tepki çeken sakatlık anı
Başlık ResmiZemin kurbanı Osimhen ameliyat edilecek: İşte tepki çeken sakatlık anı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen şoku yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinden sakatlık geçiren Nijeryalı santrforun ameliyat olacağı açıklandı. Yıldız oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sol dizinde esneme oluşan ve MR tetkiklerinde serbest fragman (dizde serbestçe dolaşan kıkırdak, kemik veya doku parçası) tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak atroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyucumuz Amed Sporif Faaliyetler maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Victor Osimhen, bu sezon 11 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiVictor Osimhen, bu sezon 11 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

ZEMİN ÖFKESİ

Yıldız golcünün, RAMS Park'ta 3 Kasım gecesi 2-0 kazanılan Stuttgart karşılaşmasında bozuk zemin nedeniyle sakatlık yaşadığı belirtildi. Eylül ayındaki milli arada İngiliz şirket tarafından yenilenen zeminin son durumu sosyal medyada futboolseverlerin tepkisini çekti ve "Patates tarlası gibi" yorumlarına neden oldu.

Nijeryalı futbolcu, Kocaelispor, Trabzonspor ve Spoiitng maçlarını da kaçırmıştı.
Başlık ResmiNijeryalı futbolcu, Kocaelispor, Trabzonspor ve Spoiitng maçlarını da kaçırmıştı.

HEDEF ASTON VILLA MAÇI

Milli ara sonrası Süper Lig'in 12'inci haftasındaki Samsunspor müsabakasını kaçıracak Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım Salı günü Premier Lig ekibi Aston Villa'ya karşı oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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