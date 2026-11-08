Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavı (123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yayımlanan duyuruya göre, ÖGG sınav sonuçlar kasım ayında ilan edilecek.

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123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı'nı geride bırakan güvenlik adaylarının gözü kulağı sonuç ekranında. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Özel Güvenlik Bilgi Sistemi" üzerinden yayımlanan takvimde yıl içerisinde gerçekleştirilecek sınav tarihleri paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda yılın 5.ÖGG sınavı 23 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuç tarihi ise sınava özel yayımlanan talimatta yer aldı. Peki, 123.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 123.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayımlanan talimata göre, 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonucuna dair bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak sınavda aldıkları puanları öğrenebilecek.

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