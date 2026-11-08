Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım öncesinde gündeme gelen konulardan biri de resmi tatil sorusu oldu. Türkiye'nin birçok noktasında anma törenleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Resmi tatil günleri arasında 10 Kasım var mı?

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10 Kasım 1938 günü yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde düzenlenen faaliyetlerle anılmaktadır. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası boyunca, milli bilinci pekiştirmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere çeşitli anma programları gerçekleştirilmektedir. Peki, 10 Kasım'da resmi daireler açık mı? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi? Resmi tatil günleri

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de ulusal yas günü olarak kabul edilir. Bu tarih 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatiller arasında yer almaz.

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak

Ramazan Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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