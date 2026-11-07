Valencia-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de mi?

Valencia-Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri, İspanya La Liga'nın 12. haftasında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde 27 puanla üçüncü sırada bulunan Real Madrid, milli ara öncesinde Valencia deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler'in kadroya dönmesi dikkat çekerken karşılaşmanın yayın kanalı, başlangıç saati ve muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

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Valencia ile Real Madrid, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Zirve takibini sürdüren Real Madrid, deplasmanda galibiyet almayı hedeflerken 19. sıradaki Valencia ise taraftarı önünde puan kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK karşılaşmasında kadroya alınmayan Arda Güler'in son durumu da maç öncesinde araştırılıyor.

VALENCİA-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Real Madrid maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. İspanya La Liga'nın 12. haftasında oynanacak mücadeleye Valencia'nın sahası Mestalla Stadyumu ev sahipliği yapacak. Real Madrid, ligde geride kalan 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 27 puan topladı.

Valencia ise 11 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 9 puanla 19. sırada yer alıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da oynadığı son 7 resmi karşılaşmayı kazanarak Valencia deplasmanına hazırlanıyor.

Valencia-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler ilk 11de mi?

VALENCİA-REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Valencia-Real Madrid karşılaşması S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak izlenebilecek. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport'un yayın yaptığı platformları kullanabilecek. İnternet üzerinden canlı izlemek isteyenler ise S Sport Plus'ın dijital yayın hizmetinden yararlanabilecek.

Valencia-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler ilk 11de mi?

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Arda Güler, Real Madrid'in Valencia maçı için açıkladığı kadroda yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynanan karşılaşmada görev yapmayan milli futbolcu, Jose Mourinho'nun Valencia deplasmanına götürdüğü oyuncular arasına dahil edildi.

Valencia karşılaşması öncesinde yayımlanan muhtemel kadrolarda Arda Güler'in hücum hattında Jude Bellingham, Yan Diomande ve Kylian Mbappe ile birlikte görev alması öngörülüyor. Milli futbolcunun maçtaki kesin durumu, karşılaşma öncesinde açıklanacak resmi kadroyla belli olacak.

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