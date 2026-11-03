Real Madrid'de Arda Güler şoku: Kritik maç öncesi kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Yunan ekibi AEK ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in AEK ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda yer almadı.

SAKATLIK NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

LaLiga'daki Racing Santander maçının ardından hafif sakatlığı bulunan Arda Güler'in, riske edilmeyerek AEK maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Arda Güler, Real Madrid'in AEK maçı öncesi bu sabah yaptığı son idmanda yer almamıştı.

ARDA İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta görev alan Arda Güler, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Eflatun beyazlılarda ürettiği 12 gol şansıyla takımın zirvesinde yer alan 21 yaşındaki genç yetenek, kilit pas ve isabetli uzun top istatistiklerinde de ilk sırada bulunuyor

Arda Güler

REAL'İN AEK MAÇI KADROSU ŞU ŞEKİLDE

Kaleci: Courtois, Lunin, Mestre

Defans: Militao, Huijsen, Trent, Konate, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries

Orta Saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva, Thiago, Sergio Martinez

Forvet: Vinicius Junior, Endrick, Mbappe, Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande

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