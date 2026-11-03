Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Real Madrid'de Arda Güler şoku: Kritik maç öncesi kötü haber

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Real Madrid'de Arda Güler şoku: Kritik maç öncesi kötü haber
Başlık ResmiReal Madrid'de Arda Güler şoku: Kritik maç öncesi kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Yunan ekibi AEK ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kaydet
|
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in AEK ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda yer almadı.

SAKATLIK NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

LaLiga'daki Racing Santander maçının ardından hafif sakatlığı bulunan Arda Güler'in, riske edilmeyerek AEK maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Arda Güler, Real Madrid'in AEK maçı öncesi bu sabah yaptığı son idmanda yer almamıştı.

ARDA İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta görev alan Arda Güler, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Eflatun beyazlılarda ürettiği 12 gol şansıyla takımın zirvesinde yer alan 21 yaşındaki genç yetenek, kilit pas ve isabetli uzun top istatistiklerinde de ilk sırada bulunuyor

Arda Güler
Başlık ResmiArda Güler

REAL'İN AEK MAÇI KADROSU ŞU ŞEKİLDE

Kaleci: Courtois, Lunin, Mestre

Defans: Militao, Huijsen, Trent, Konate, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries

Orta Saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva, Thiago, Sergio Martinez

Forvet: Vinicius Junior, Endrick, Mbappe, Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.