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Ankara’nın 4 ilçesinde su kesintisi! ASKİ 8 Kasım su kesintisi programı

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Ankara’nın 4 ilçesinde su kesintisi! ASKİ 8 Kasım su kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara’nın 4 ilçesinde su kesintisi! ASKİ 8 Kasım su kesintisi programı

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Ankara’nın 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Programa göre, Yenimahalle, Polatlı, Etimesgut ve Emladağ ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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|
Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 8 Kasım tarihli su kesintisi programını paylaştı. Su kesintisinin başlangıç ve bitiş saati hakkında vatandalar bilgilendirildi. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Yenimahalle, Polatlı, Etimesgut ve Emladağ 'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Yenimahalle, Polatlı, Etimesgut ve Emladağ'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte programın ayrıntıları:

Ankara’nın 4 ilçesinde su kesintisi! ASKİ 8 Kasım su kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara’nın 4 ilçesinde su kesintisi! ASKİ 8 Kasım su kesintisi programı
Ankara’nın 4 ilçesinde su kesintisi! ASKİ 8 Kasım su kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara’nın 4 ilçesinde su kesintisi! ASKİ 8 Kasım su kesintisi programı
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