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7 ilçe için karar verildi! Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi?

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7 ilçe için karar verildi! Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi?
Başlık Resmi7 ilçe için karar verildi! Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi?

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) 9-20 Kasım tarihlerinde düzenleneceği Antalya'da bazı önlemler alındı. Kent genelinde çok sayıda önlem alınırken Antalya Valiliği de genelge yayımladı. Yapılan açıklamalar ardından gözler okullara çevrildi. Peki, Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi nedeniyle yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna karşı Antalya Valiliği tarafından 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi yayımlandı.

11-13 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Genelge kapsamında, Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

Bu tarihlerde okul servisleri ve taşımalı eğitim yapılmayacak. Diğer ilçelerde eğitim normal devam edecek. Okul yöneticileri ise görevlerinin başında bulunacak.

Özel eğitim öğrencileri ve uzaktan eğitime erişim imkânı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.

7 ilçe için karar verildi! Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi?
Başlık Resmi7 ilçe için karar verildi! Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi?

KADIN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Genelge kapsamında kamu personeline yönelik düzenlemeler de yapıldı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokulda öğrencisi bulunan kadın personel, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak. COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde görev yapan personel görevlerinin başında bulunacak.

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