Sadece İstanbul'da 8 binden fazla kişi var: Organ nakli bekleyen hastalar için çağrı
İstanbul'da 8 bin 372 hastanın nakil beklediği ortaya çıktı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaşlara organ bağışı yapma çağrısında bulundu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 8 bin 372 hastanın organ nakli beklediğini belirterek, vatandaşlara organ bağışı yapma çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabında güncel verileri paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul’da toplam 8 bin 372 hastanın organ nakli beklediğini belirtti. Nakil listesindeki dağılımı açıklayan Güner, "İstanbul’da 7 bin 129’u böbrek, 612’si karaciğer, 493’ü kalp, 79’u pankreas ve 59’u akciğer olmak üzere toplam 8 bin 372 kişi organ nakli bekliyor. 2026 yılında İstanbul’da 10’u kalp nakli olmak üzere toplam bin 890 organ nakli gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
"KADAVRADAN BAĞIŞ ORANI YALNIZCA YÜZDE 13"
Vefat sonrası organ bağışı oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Güner, "Aynı dönemde organ bağışçılarının yalnızca yüzde 13’ünü vefat eden bağışçılar oluşturdu. Organ bağışı, nakil bekleyen bir insanın sevdikleriyle daha nice anı biriktirmesini mümkün kılabilir. Siz de e-Devlet veya e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilirsiniz" çağrısında bulundu.