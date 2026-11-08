Sosyal medyada yayılan dijital güzellik algısı, estetik cerrahide alışılmışın dışında talepleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar, omuz genişletme ve ayak küçültme gibi isteklerle karşılaştıklarını belirtirken, çocukların annelerinden karne hediyesi olarak dudak dolgusu istemeye başladığına dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sosyal medya filtreleri ve dijital uygulamalarla oluşturulan kusursuz görünüm, estetik operasyonlara yönelik beklentileri de değiştirdi. Son yıllarda estetik müdahaleler için başvuran kişilerin talepleri çeşitlenirken, uzmanlar özellikle sosyal medyanın yoğun kullanıldığı genç yaş grubunda sıra dışı isteklerin arttığını belirtti. İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, karşılaştıkları talepleri ve cerrahi müdahalelerin risklerini anlattı.

Çocuklardan korkutan estetik talepleri: 15 saniyelik videolara kanıp karne hediyesi olarak istiyorlar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SOSYAL MEDYA SIRA DIŞI ESTETİK TALEPLERİNİ ARTIRDI

Prof. Dr. Yakup Çil, sosyal medyanın etkisiyle estetik operasyonlara yönelik taleplerin değiştiğini belirterek, ayak küçültme ve omuz daraltma gibi isteklerle karşılaştıklarını söyledi.

Çil, "Estetik işlemler sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla yaygınlaşmaya, son dönemde hiç beklenmedik taleplerle gelen hastalarımız olmaya başladı. Ayaklarını küçülttürmek isteyen hastalar, ‘Ayakkabı, ayağım küçük olursa daha güzel, şık duracak' deyip gelen hastalar karşımıza çıkmaya başladı. Bayanlar ‘Omzum daha dar olsun, giydiğim kıyafetler daha şık dursun' diye daralttırmak isterken erkekler de omuzları daha geniş dursun diye ameliyat olmak istiyor. Bu ameliyatlar sosyal medyada gözüktüğü kadar basit değil. Doğumsal bir anomalisi varsa böyle ameliyatlar yapılabilir" dedi.

Erkeklerin daha atletik bir görünüm elde etmek amacıyla omuz genişletme ameliyatı talep ettiğini aktaran Çil, "Her ameliyatın kendine özgü komplikasyonları vardır. Erkekler ‘Hocam biraz daha atletik gözükmek istiyorum, spor yapıyorum ama omuzlarım hiçbir zaman o kadar geniş olmayacak, omzumu genişletebilir misiniz?' diyor. Bazı doğumsal anomalilerde eller ve ayaklarda büyüklük meydana gelebiliyor. Ona uygun cerrahi işlemlerimiz var tabi ki" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan korkutan estetik talepleri: 15 saniyelik videolara kanıp karne hediyesi olarak istiyorlar

"HERKESİN VÜCUT YAPISI BİR DEĞİL"

Sosyal medyanın özellikle 20-30 yaş grubundaki kişiler üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Çil, gereksiz cerrahi işlemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Çil, "Sosyal medyanın etkisi çok büyük, bütün dünyada hepimiz görüyoruz. Gereksiz cerrahi işlemlerden kaçınmakta fayda var. Sosyal medyayı çok fazla kullanan 20-30 yaş grubu, bu tarz ameliyatlar için çok fazla talepkar oluyor. Omuz genişletme için erkeklerde 20-30 yaş çok fazla talepkar oluyor. Hepimizin vücut yapısı bir değil, oranlar farklı, gerekli olan bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bazen bana kızıyorlar, kendi yakınlarımdan bile tepki aldığım oluyor" diye konuştu.

"DİJİTAL İLLÜZYONLARA KAPILMIŞ İNSANLAR DA BAŞVURUYOR"

Doç. Dr. Emre Hocaoğlu da dijital dünyada oluşturulan güzellik algısının estetik beklentileri farklı bir noktaya taşıdığını söyledi. Omuz genişletme ve ayak daraltma gibi taleplerle karşılaştıklarını belirten Hocaoğlu, bazı kişilerin ayaklarının daha ince ve küçük görünmesini istediğini anlattı.

Hocaoğlu, "Plastik, rekonstrüktif, estetik cerrahi o kadar geniş bir yelpazeye sahip ki gerçekten başvurular da bunlarla ilişkili olarak çok geniş şekilde karşımıza gelebiliyor. Dijital illüzyonlara, fikirlere kapılmış insanlar da başvurmakta. Omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi birazcık daha süper estetik diyelim, beklentilerle tarafımıza başvuran hastalar var. Ayağı, Sindirellanın ayağı gibi ince ve narin hale getirmek, öyle görünmesini sağlamak için tarak kemiklerinden kemikler çıkarılabilir, daha ince ve küçük hale getirebiliriz ama bir aksamını bozmak, bir kolonunu eksiltmek tıpkı inşaatta ki bir kolonu kesmek gibi" dedi.

Çocuklardan korkutan estetik talepleri: 15 saniyelik videolara kanıp karne hediyesi olarak istiyorlar

HASTALARIN PSİKOLOJİK DURUMLARI DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Sıra dışı estetik taleplerinde yalnızca fiziksel beklentilere odaklanmadıklarını belirten Hocaoğlu, hastaların psikolojik durumlarının da değerlendirildiğini ifade etti. Hocaoğlu, "Bir yandan hastaların taleplerini dinlerken bir yandan da psikolojik durumlarını da gerçekten değerlendirmekteyiz. Patolojik bir durum sezinlediğimiz zaman onlardan ilk önce bir psikiyatri konsültasyonu da istemekteyiz. Böyle durumlarda, uç işlem taleplerinde mutlaka bu tarz değerlendirmelerimiz de olacaktır" diye konuştu.

Çocuklardan korkutan estetik talepleri: 15 saniyelik videolara kanıp karne hediyesi olarak istiyorlar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

"İŞLEMLER 15 SANİYELİK FOTOĞRAFLARDA GÖRÜNDÜĞÜ KADAR BASİT DEĞİL"

Estetik müdahalelerin sosyal medyada gösterildiği kadar basit işlemler olmadığının altını çizen Hocaoğlu, "Sosyal medyada popülerize edilmiş sanal bir görüntü de olabilir, bütün tıbbi olgularda hesap yaparak ilerliyoruz. Bilimsel olarak gerçekleri anlatıyoruz. İşlemlerin aslında sosyal medyada gösterildiği gibi 15 saniyelik öncesi sonrası fotoğraflarda olduğu gibi bir dokunuş değil, kendine özel komplikasyonlar barındırabilecek tıbbi müdahaleler olduğunu, her tıbbi müdahalenin bir komplikasyonu olabileceğini, komplikasyonlar sonucunda hayatları boyunca taşıyabilecekleri fonksiyon kayıpları yaşayabileceklerini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR KARNE HEDİYESİ OLARAK DUDAK DOLGUSU İSTİYOR"

Estetik müdahaleler için başvuran kişilerin yaşının giderek düştüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Hocaoğlu, çocukların bile estetik işlemleri hediye olarak talep etmeye başladığını söyledi.

Çocuklardan korkutan estetik talepleri: 15 saniyelik videolara kanıp karne hediyesi olarak istiyorlar

Hocaoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir baba, doktor onun üzerine bir plastik cerrahi hocası olarak benim gerçekten son zamanlarda kafamı kurcalayan ve rahatsız eden bir mevzuyu da paylaşmak isterim. Plastik ve estetik cerrahi beklentilerinin yaş sınırı o kadar düştü ki artık bazen çocuklar annelerinden yaz tatili hediyesi, karne hediyesi olarak dudak dolgusu istemeye başladılar. Bize bu tarz ürkütücü taleplerle geliyorlar. Her tıbbi işlemin bir komplikasyon ihtimali var. Bu konularda çok duyarlı olmak lazım".

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Görenler külçe altın sanıyor! Bu lokumun fiyatı cep yakıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala